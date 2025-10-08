Holandês algoz de Sinner cai para 204º do mundo em Xangai e dispara: 'Escolhi um esporte m...'

O holandês Tallon Griekspoor, atual número 31 do mundo no ranking da ATP, ganhou os holofotes na mídia internacional, ao surpreender e vencer o italiano Jannik Sinner, atual número 2, no Masters 1000 de Xangai, na China. No entanto, três dias depois do grande triunfo, ele foi superado pelo monegasco Valentin Vacherot, 204º no ranking, e caiu nas oitavas de final.

A situação irritou Griekspoor, que desabafou contra os altos e baixos que o tênis e o esporte podem proporcionar em um curto espaço de tempo.

"Eu ganhei do número dois do mundo há dois dias. Agora, perdi para o número 204 do mundo. Esse é um resumo do tênis em três dias. Demonstra que escolhi um esporte m..., e provavelmente, eu queira voltar a jogar tênis amanhã, mas agora estou farto. Preferia ter perdido na primeira rodada do que neste jogo", desabafou Griekspoor.

Pela terceira rodada, o holandês levou a melhor sobre Sinner. No terceiro set, quando Griekspoor vencia por 6/7, 7/5 e 3/2, o italiano abandonou a partida após sentir cãibras nas pernas. A vitória do número 31 do ranking surpreendeu as expectativas. No entanto, nas oitavas de final, Griekspoor foi superado por Vacherot por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/7 e 6/4.

Na sequência do Masters 1000 de Xangai, o monegasco de 26 anos vai enfrentar o norueguês Holger Rune, número 11 do mundo, pelas oitavas de final. O jogo está marcado para a próxima quinta-feira, às 4h.