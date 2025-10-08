Harry Kane é dúvida para o amistoso da Inglaterra
O capitão da Seleção Inglesa, Harry Kane, pode desfalcar o time no amistoso de quinta-feira contra o País de Gales, depois de não conseguir participar do treino desta quarta-feira. O atacante do Bayern de Munique se apresentou ao elenco inglês mesmo após sofrer um problema no tornozelo durante a vitória sobre o Eintracht Frankfurt, no sábado.
Recuperação e precaução
Após a partida pelo Bayern, Kane declarou:
"Estou me recuperando no momento ? levei uma pancada. Em alguns dias devo estar bem, sem problema para a seleção. Estarei lá na segunda-feira."
No entanto, o jogador de 32 anos, maior artilheiro da história da Inglaterra com 74 gols, foi poupado do treino em St George's Park, junto do zagueiro Jarell Quansah, do Bayer Leverkusen, que ainda busca sua primeira convocação.
A Associação Inglesa de Futebol (FA) informou que ambos estavam seguindo rotinas específicas de recuperação enquanto os outros 22 jogadores treinaram normalmente.
Bons números no Bayern
Antes da pausa internacional, Kane havia marcado contra o Frankfurt, alcançando 18 gols em apenas 10 partidas na temporada pelo Bayern de Munique, desempenho que reforça sua importância tanto no clube quanto na seleção.
Substitutos possíveis
Caso o capitão não possa atuar, nomes como Ollie Watkins, Marcus Rashford, Jarrod Bowen e Anthony Gordon aparecem como opções para o comando de ataque.
A equipe comandada por Thomas Tuchel encara o País de Gales em Wembley, com ingressos esgotados, antes de voltar as atenções para o jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Letônia, na terça-feira.
Inglaterra próxima da vaga
A Inglaterra lidera o Grupo K com sete pontos de vantagem sobre a Albânia, segunda colocada, e está próxima de garantir vaga na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.