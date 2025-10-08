Topo

Gols secam no Flamengo em meio à indefinição de Filipe Luís com ataque

Bruno Braz
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

08/10/2025 05h30

Dos últimos cinco jogos, em três o Flamengo passou em branco, além de só ter vencido um. No total, foram apenas três gols em meio à indefinição do técnico Filipe Luís com as peças de ataque.

Só repetiu o ataque uma vez nos últimos 10 jogos

A falta de convicção do treinador com as peças ofensivas se traduz em números: apenas uma vez nos últimos 10 jogos o trio de ataque foi mantido de uma partida para a outra.

Na goleada histórica por 8 a 0 sobre o Vitória, atuaram Plata, Pedro e Samuel Lino, algo que se repetiu no duelo seguinte, no empate por 1 a 1 com o Grêmio.

Samuel Lino foi a única unanimidade

Samuel Lino lamenta chance perdida em Flamengo x Cruzeiro, partida do Brasileirão - THIAGO MENDES/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - THIAGO MENDES/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Samuel Lino lamenta chance perdida em Flamengo x Cruzeiro, partida do Brasileirão
Imagem: THIAGO MENDES/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Mesmo criticado recentemente, Samuel Lino tem sido a única unanimidade de Filipe Luís na frente. Ele só iniciou na reserva no empate por 1 a 1 com o Vasco, apesar de ter entrado no segundo tempo. Em todos outros jogos, foi titular.

No empate sem gols com o Cruzeiro, o atacante ouviu vaias. Já após a derrota por 1 a 0 para o Bahia, no último domingo, teve seu nome citado no ato de vandalismo praticado na sede rubro-negra da Gávea, onde uma frase foi pichada no muro com uma crítica: "$. Lino peladeiro".

Confio muito nele, a gente sabe a qualidade que tem, o talento e o quanto se esforça. Não dá para culpar Filipe Luís, sobre Samuel Lino

"Substituto de Arrascaeta", Carrascal entra na briga pelo ataque

Contratado, inicialmente, para executar as funções de Arrascaeta no meio de campo, Carrascal tem sido utilizado, recentemente, mais como um ponta, algo que aumentou ainda mais a disputa no lado direito ofensivo.

Por ali, ele foi titular nos últimos três jogos: vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians (onde deu duas assistências), empate por 0 a 0 com o Cruzeiro e derrota por 1 a 0 para o Bahia.

Wallace Yan será multado

Expulso pouco tempo depois de entrar em campo contra o Bahia, Wallace Yan será multado pelo Flamengo por conta da suspensão. O entendimento foi o de que o jovem agiu de maneira imprudente nos dois cartões amarelos recebidos e que geraram o vermelho. O atacante será chamado para uma conversa com o técnico Filipe Luís e o diretor de futebol, José Boto.

A verdade é que hoje ele cometeu um erro muito grave e nos prejudicou, mas ele é muito novo ainda
Filipe Luís, após a derrota para o Bahia, sobre Wallace Yan

Michael e Juninho vão para o fim da fila

Mesmo com um rodízio no ataque do Fla, Michael e Juninho foram para o fim da fila. O último jogo do primeiro foi no dia 24 de junho, contra o Los Angeles FC (EUA), ainda pelo Mundial de Clubes. O segundo atuou no dia 3 de agosto, diante do Ceará, pelo Campeonato Brasileiro.

Everton Cebolinha, por sua vez, não tem tanto tempo longe dos gramados, mas atua pouco. A última partida foi no clássico com o Vasco, dia 21 de setembro. Antes, entrou contra o Juventude, dia 14 de setembro, e diante do Internacional, dia 20 de agosto.

Bruno Henrique ou Pedro? Contra o Cruzeiro, nenhum dos dois

Bruno Henrique ou Pedro? Esta é uma dúvida frequente na temporada e que Filipe Luís tem reforçado, muitas vezes optando por um ou outro como titulares. No empate contra o Cruzeiro, porém, ele surpreendeu e deixou os dois no banco de reservas. O trio de ataque foi formado por Carrascal, Samuel Lino e Plata.

O mesmo não ocorre na defesa e no meio

Léo Ortiz e Léo Pereira têm formado a dupla de zaga do Flamengo sem maiores contestações - X / @flamengo - X / @flamengo
Léo Ortiz e Léo Pereira têm formado a dupla de zaga do Flamengo sem maiores contestações
Imagem: X / @flamengo

O rodízio que o treinador tem promovido no sistema ofensivo não é o mesmo que acontece na defesa e no meio.

Rossi é o titular absoluto no gol, e Varela tem levado a melhor na disputa com Emerson Royal pela lateral direita. A dupla de zaga é formada por Léo Ortiz e Léo Pereira sem maiores contestações.

Na lateral esquerda há uma disputa mais acirrada entre Ayrton Lucas e Alex Sandro. Já no meio de campo, o trio Jorginho-Saúl-Arrascaeta se solidificou.

Folga para arejar a cabeça e Data Fifa para "arrumar a casa"

Após a derrota para o Bahia, o Flamengo concedeu dois dias de folga para o elenco. A ideia era que os jogadores dessem uma arejada na cabeça.

A reapresentação acontece hoje no Ninho do Urubu. Em seguida, o time terá raros sete dias somente para treinar e "arrumar a casa" no período de Data Fifa com o plantel completo, já que nenhum jogador foi convocado.

Precisamos desses dois, três dias que vamos ter para limpar a cabeça do que aconteceu hoje. Vamos ter que trabalhar sobre conceitos para a equipe. É muito importante esse final de temporada para a gente. O melhor ainda está por vir Filipe Luís

