Gerson quer voltar ao Brasil, e Palmeiras abre conversas com estafe do jogador

Meio-campista disputou apenas seis partidas (quatro como titular) pelo time russo Imagem: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

08/10/2025 11h15

O Palmeiras iniciou conversas para contratar o meio-campista Gerson, atualmente no Zenit, da Rússia. O jogador não se adaptou ao futebol russo e mostrou interesse em um possível retorno ao Brasil.

Segundo apurou a Gazeta Esportiva, as tratativas ainda estão em estágio inicial. O nome de Gerson já vinha sendo especulado dentro do Palmeiras há pouco mais de um mês. O clube nega o interesse, mas sua chegada é vista pela diretoria alviverde como uma oportunidade de mercado devido ao desejo do volante em deixar o Zenit.

Gerson está insatisfeito no Zenit e tem a vontade de buscar novos ares para recuperar os holofotes da Seleção. Desde que rumou ao futebol russo, o volante não foi mais convocado. Um eventual retorno ao Brasil, assim, poderia colocar o atleta no radar do técnico Carlo Ancelotti.

A informação sobre as conversas do estafe de Gerson com o Palmeiras foi divulgada inicialmente pelo jornalista Felippe Fancicani e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O Zenit quer recuperar o investimento feito para a contratação de Gerson em julho deste ano. Na época, o clube desembolsou 25 milhões de euros (R$ 155,5 milhões) e pagou a multa rescisória para tirar o volante do Flamengo. A equipe russa, agora, pede o mesmo valor.

As negociações entre Palmeiras e o estafe de Gerson seriam para a chegada do jogador na próxima janela de transferências, com abertura prevista para janeiro de 2026.

Gerson chegaria ao Palmeiras no ano que vem para disputar posição no meio-campo, setor no qual o técnico Abel Ferreira conta com nomes como Andreas Pereira, Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Lucas Evangelista - este último em recuperação de uma cirurgia na coxa.

Números de Gerson no Zenit

Gerson vem tendo uma passagem discreta pelo Zenit até o momento. O volante disputou apenas seis partidas (quatro como titular) e não contribuiu com gols ou assistências.

O jogador sofreu uma lesão muscular na coxa direita no final de agosto e segue como desfalque para a equipe russa.

  • 6 jogos (4 como titular)
  • 0 gols e assistências
  • 2 vitórias, 3 empates e uma derrota

