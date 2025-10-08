Topo

Garro, Carrillo e mais dois iniciam transição e se aproximam de retorno no Corinthians

A reapresentação do Corinthians nesta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, foi de boas notícias. Os meio-campistas Rodrigo Garro e André Carrillo, o volante Charles e o zagueiro André Ramalho iniciaram a fase de transição física e se aproximaram do retorno aos gramados.

De acordo com informações do clube, o quarteto treinou parcialmente com o elenco. Entretanto, isso não significa que eles irão reforçar a equipe contra o Santos, na próxima quarta-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Garro, que se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, Charles, que estava com dores no joelho direito, e André Ramalho, que sofreu um estiramento na coxa direita, têm chances de pelo menos figurar entre os relacionados.

Já o caso de Carrillo é mais grave. Ele passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo e, portanto, deve levar mais tempo para ficar à disposição, pois precisará readquirir ritmo de jogo.

Desfalques de peso

Em contrapartida, o técnico Dorival Júnior terá desfalques importantes para o confronto diante do Peixe. Ele não contará com o goleiro Hugo Souza e o lateral esquerdo Matheus Bidu, ambos suspensos. No gol, Felipe Longo deve ganhar uma chance como titular. Já na ala, Angileri e Hugo disputam a vaga.

Além disso, os convocados Ángel Romero e Félix Torres também não terão condições de jogar o clássico. Memphis Depay, chamado para defender a seleção da Holanda nesta data Fifa, ainda é dúvida.

Já o atacante Vitinho, submetido a uma artroscopia no joelho, é desfalque certo.

Próximo jogo do Corinthians

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

  • Corinthians: 12º colocado, com 33 pontos (oito vitórias, nove empates e dez derrotas)

  • Santos: 16º lugar, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 12 derrotas)

