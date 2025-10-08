Fluminense estreia 'ginásio reformado' em clássico com o Flamengo no vôlei

Fluminense e Flamengo se enfrentam amanhã, pela segunda rodada do returno do Carioca de vôlei feminino, no Hebraica. O duelo marca o retorno do Tricolor ao ginásio onde atuou na Superliga do ano passado.

O contrato do clube das Laranjeiras com o Hebraica foi renovado no último mês. O vínculo prevê, inicialmente, 10 partidas no local, entre Carioca e Superliga. A possibilidade da realização de mais jogos no ginásio, porém, não está descartada.

"A relação com a diretoria do Fluminense é ótima e de extrema confiança, tanto que perdura desde 2019. A condição geográfica nos aproxima, e o rendimento do time é crescente ano após ano. Esse combo, podemos dizer assim, deu a certeza que a parceria está no rumo certo", disse Luiz Mairovitch, presidente do Hebraica

O ginásio passou por uma reforma no piso a pedido do próprio Fluminense. Na última edição da Superliga, o Tricolor deu adeus à competição nas quartas de final, em duelo com o Sesi Bauru — disputou o último jogo da série no Maracanãzinho. Foi a melhor campanha do clube na competição, até aqui.

O Rio de Janeiro terá três representantes na Superliga. Além de Flamengo Sesc RJ e Fluminense, o Tijuca, que subiu na Superliga B.

"Um vagão puxa o outro, e a modalidade só tem a crescer e ganhar destaque. Há mais de dez anos, a Hebraica é destaque na base, com a Escolinha do Bernardinho. Atualmente, estamos competindo no vôlei feminino, nas categorias de base, sob o comando da ex-atleta da seleção brasileira Ana Richa", apontou.