Fluminense encara Mirassol em confronto direto por vaga na Libertadores

O Fluminense encara o Mirassol nesta quarta-feira, às 21h, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, em confronto que pode redesenhar a disputa por vaga na próxima edição da Libertadores. O jogo, atrasado da 13ª rodada, coloca frente a frente duas equipes separadas por apenas cinco pontos na tabela.

O Fluminense aparece na sétima colocação, com 38 pontos, e tenta emendar uma sequência positiva após a vitória convincente sobre o Atlético-MG por 3 a 0. O resultado trouxe alívio ao elenco e respaldo ao trabalho do técnico Luis Zubeldía, que ainda busca consolidar um padrão de jogo.

O Mirassol ocupa o sexto lugar, com 43, e tenta reagir após três tropeços seguidos. A equipe, que chegou a figurar no G-4, perdeu rendimento nas últimas rodadas e vê a distância para os concorrentes diretos diminuir.

Mesmo com a oscilação, o time paulista mantém uma das marcas mais impressionantes do campeonato: segue invicto como mandante. São sete vitórias e cinco empates no José Maria de Campos Maia, desempenho que reforça a confiança do elenco.

No Fluminense, Zubeldía terá o desfalque do meia Serna, convocado pela seleção colombiana. As principais opções para a vaga são Soteldo e Keno, enquanto Santi Moreno corre por fora. O treinador deve optar por uma formação mais agressiva, reforçando a transição ofensiva.

Soteldo vive fase instável e tem sido alvo de críticas, o que pode abrir espaço para Keno iniciar entre os titulares. No ataque, Germán Cano está totalmente recuperado das dores na panturrilha e disputa posição com John Kennedy.

Já o Mirassol conta com retornos importantes. Neto Moura volta de suspensão, e Gabriel, poupado na rodada passada, deve retomar o posto entre os titulares. A expectativa é de um meio-campo mais dinâmico e com maior poder de chegada.

Rafael Guanaes deve recolocar Chico da Costa entre os 11 iniciais após começar no banco na derrota para o Corinthians por 3 a 0. Por outro lado, Lucas Ramon e José Aldo estão suspensos e desfalcam a equipe.

"Essa invencibilidade é fundamental, principalmente porque o Fluminense está cinco pontos atrás. É um confronto direto pensando em zona de Libertadores. Precisamos ser inteligentes, porque já atingimos um patamar que os adversários ainda buscam alcançar", destacou o técnico.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X FLUMINENSE

MIRASSOL - Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Carlos Eduardo (Alesson) e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Soteldo (Keno) e Cano (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO - Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).