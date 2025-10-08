Fluminense amplia lista de jogos inéditos no ano contra o Mirassol
O duelo entre Fluminense e Mirassol nesta quarta-feira ficará marcado como o primeiro encontro das equipes na história, cenário que os cariocas têm enfrentado constantemente em 2025. Na temporada, o Tricolor já acumula 11 duelos inéditos e, diante do time paulista, aumenta o número para 12.
No Campeonato Carioca, o Flu enfrentou pela primeira vez o Maricá, já na Copa do Brasil acumulou partidas inéditas diante de Caxias e Aparecidense.
O Tricolor das Laranjeiras aumentou a conta na Copa Sul-Americana, com embates contra Once Caldas, GV San José, América de Cali e Lanús. Por último, pelo Mundial de Clubes, a equipe jogou contra Borussia Dortmund, Mamelodi, Al-Hilal e Chelsea.
Balanço positivo
Em todas estas partidas, o Fluminense acumulou seis vitórias, três empates e duas derrotas, resultando em um aproveitamento de 64%. O resultado mais notável entre estes foi a vitória por 2 a 1 sobre o Al-Hilal, que garantiu a presença dos cariocas na semifinal do Mundial de Clubes.
Jogo adiado
O duelo contra o Mirassol já deveria ter entrado na conta de jogos inéditos do Flu no ano, no entanto, a partida do primeiro turno do Brasileiro foi adiada e será disputada somente nesta quarta.
Ficha técnica do confronto
Jogo: Mirassol x Fluminense
Data e horário: 08/10 (quarta-feira) | 21h (de Brasília)
Torneio: Campeonato Brasileiro
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP
Onde Assistir: Premiere.