Fluminense amplia lista de jogos inéditos no ano contra o Mirassol

08/10/2025 15h43

O duelo entre Fluminense e Mirassol nesta quarta-feira ficará marcado como o primeiro encontro das equipes na história, cenário que os cariocas têm enfrentado constantemente em 2025. Na temporada, o Tricolor já acumula 11 duelos inéditos e, diante do time paulista, aumenta o número para 12.

No Campeonato Carioca, o Flu enfrentou pela primeira vez o Maricá, já na Copa do Brasil acumulou partidas inéditas diante de Caxias e Aparecidense.

O Tricolor das Laranjeiras aumentou a conta na Copa Sul-Americana, com embates contra Once Caldas, GV San José, América de Cali e Lanús. Por último, pelo Mundial de Clubes, a equipe jogou contra Borussia Dortmund, Mamelodi, Al-Hilal e Chelsea.

Balanço positivo

Em todas estas partidas, o Fluminense acumulou seis vitórias, três empates e duas derrotas, resultando em um aproveitamento de 64%. O resultado mais notável entre estes foi a vitória por 2 a 1 sobre o Al-Hilal, que garantiu a presença dos cariocas na semifinal do Mundial de Clubes.

Jogo adiado

O duelo contra o Mirassol já deveria ter entrado na conta de jogos inéditos do Flu no ano, no entanto, a partida do primeiro turno do Brasileiro foi adiada e será disputada somente nesta quarta.

Ficha técnica do confronto

Jogo: Mirassol x Fluminense

Data e horário: 08/10 (quarta-feira) | 21h (de Brasília)

Torneio: Campeonato Brasileiro

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP

Onde Assistir: Premiere. 

