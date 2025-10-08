Flamengo aponta questões graves na Libra, diz Mauro Cezar

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, apontou problemas importantes no funcionamento da Libra em reunião do Conselho Deliberativo do clube nesta terça-feira (7), afirma Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Segundo o colunista, o Flamengo alega mudanças indevidas em atas, falta de transparência e pagamentos de direitos de TV sobre critérios que não tiveram unanimidade, contrariando o estatuto da Libra. O caso gerou um bloqueio de R$ 77 milhões pela Justiça do Rio de Janeiro e uma guerra de versões e indiretas no grupo.

Ontem, na reunião, alguns pontos até graves foram apontados pelo Flamengo. Eles não chegaram a um acordo, fizeram uma primeira reunião, nessa reunião não houve acordo. Imagina uma reunião de condomínio. Vamos definir se as vagas das garagens vão ser fixas ou livres. Não chega a um consenso, você faz o quê? Você marca uma nova assembleia. Nessa nova assembleia, você tem que ter a continuidade dessa discussão. O Flamengo alega que, da primeira assembleia sem acordo para a segunda, tentou dialogar com alguns clubes e não houve acordo. E que, na segunda assembleia, a ata da reunião é alterada pela Libra. Ou seja, o assunto é tirado da pauta.

Detalhe: a Libra teria autorizado a Globo a fazer o pagamento da primeira parcela em cima de um critério que foi, atenção para as aspas, "aprovado pela maioria, mas sem unanimidade". O estatuto fala que não existe aprovação sem unanimidade. Então, quando a primeira parcela é paga pela Globo, para todos os clubes, dentro de um critério com o qual o Flamengo não concorda e tem que haver com a unanimidade, está escrito lá no estatuto, o Flamengo fala 'então vou entrar na Justiça'.

Para Mauro, se o que foi apresentado ontem corresponder aos fatos, o presidente do Flamengo cumpre seu papel ao questionar o acordo. O comentarista criticou o volume de desinformação sobre o caso.

Tudo que foi apresentado ontem foi grave, boa parte do que ele mostrou ontem, o Rodrigo Mattos já tinha publicado no blog dele, e eu acho que o que está acontecendo é muita desinformação. E essa desinformação vem por duas razões. Uma, preguiça de parte da mídia, de que não quer se aprofundar no assunto, mas quer ter opinião, o que é assustador. Eventualmente, a história contada é pela metade, sem você apresentar todo o conteúdo, o documento tem que ser apresentado inteiro, não um pedaço. Isso não está certo.

Além disso, a narrativa que é vendida especialmente pelo Palmeiras, que desvia o assunto, 'vai jogar sozinho'. Não é isso que está em discussão. Isso não vai acontecer. É uma discussão meramente comercial. E o presidente do Flamengo, me parece, está fazendo a obrigação dele. Ele foi eleito para isso, que é defender os interesses do clube.

Mattos: 'Contrato da Libra deixa lacuna'

Na avaliação do colunista Rodrigo Mattos, o contrato da Libra deixa uma lacuna que o torna inexequível, e é isso que a Justiça vai julgar. Segundo ele, qualquer acordo feito pelo presidente anterior do Flamengo, Rodolfo Landim, com a Libra precisa estar sob contrato.

É bom lembrar que o que vale não é o que o Landin diz, o que vale é o que tá no contrato, né? É o que tá escrito, é o que tá assinado. E o que tá assinado é um documento, pelo menos até 2024, com uma lacuna que o torna inaplicável. Então, o Landim amanhã pode dizer que fez algum acordo, não sei qual é a posição que ele vai ter, mas o que interessa pra Justiça é o que tá assinado. E o que tá assinado tem um problema e por isso que tá na Justiça, porque tem uma lacuna que não dá pra aplicar aquele critério de audiência.

