Flaco López iguala temporada artilheira no Palmeiras e mira estreia na seleção argentina

08/10/2025 05h00

Flaco López vive sua melhor temporada pelo Palmeiras e, no último domingo, atingiu a marca de 22 gols no ano, igualando à temporada de 2024, que, até então, era a mais goleadora. O argentino fez o gol de empate na virada por 3 a 2 sobre o São Paulo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.

O argentino tem tudo para superar esse recorde pessoal. Na sequência da temporada, Flaco deve ter mais 13 jogos pelo Palmeiras. Neste ano, ele teve 22 bolas na rede com 51 partidas, dez a menos do total que disputou em 2024.

Contra o São Paulo, Flaco começou entre os titulares e marcou seu gol aos 29 minutos do segundo tempo após passe de Mauricio. O tento igualou o placar no Morumbis depois do Verdão sair perdendo por 2 a 0. Pouco depois, Sosa fez o gol da virada.

Com 22 gols, Flaco López é o artilheiro do Palmeiras na temporada. Desses tentos, são dez pelo Paulista, dez pelo Brasileiro e dois pela Libertadores.

Em alta no Palmeiras, atacante mira estreia pela Argentina

Flaco López virou desfalque no Palmeiras durante a data Fifa. Convocado pela segunda vez para a seleção argentina, o atacante se apresentou à delegação comandada pelo técnico Lionel Scaloni na segunda feira e será desfalque para Abel Ferreira para o duelo contra o Juventude, jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na data Fifa de setembro, Flaco foi convocado, mas não ganhou minutos em campo. Agora, ele vive a expectativa de fazer sua estreia pela seleção nos dois amistosos que serão disputados nos Estados Unidos nos dias 10 e 13 de outubro.

Quando joga a Argentina?

Argentina x Venezuela

Data e horário: 10 de outubro de 2025 (sexta-feira), às 21 horas (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Porto Rico x Argentina

Data e horário: 13 de outubro de 2025 (segunda-feira), às 20 horas (de Brasília)

Local: Soldier Field, em Chicago (EUA)

