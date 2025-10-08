Topo

Filho de lenda do boxe é encontrado morto aos 17 anos no México

Arturo Gatti Jr., filho de Arturo Gatti, em encontro com Mike Tyson Imagem: Foto: Reprodução/Instagram@arturogattijr

08/10/2025 17h30

O mundo do boxe foi abalado nesta quarta-feira com a notícia da morte de Arturo Gatti Jr., de 17 anos, filho do lendário boxeador Arturo Gatti, morto em 2009. O jovem foi encontrado morto em um apartamento no México, onde passava dias com a mãe, a brasileira Amanda Rodrigues, ex-esposa do lutador.

A informação foi confirmada pela família à emissora canadense TVA Nouvelle, após ser divulgada inicialmente por amigos próximos. A causa da morte ainda não foi revelada oficialmente.

Gatti Jr. morava no México com a mãe e se dedicava intensamente aos treinos, com o objetivo de disputar os Jogos Olímpicos antes de se tornar profissional. O adolescente chamava atenção nas redes sociais ao publicar vídeos de treinos e registros ao lado de astros do pugilismo, incluindo Mike Tyson, com quem chegou a treinar.

O jovem carregava com orgulho o legado do pai e se apresentava como "futuro campeão". Sua morte precoce interrompe uma trajetória que começava a despertar atenção no cenário internacional.

A morte de Arturo Jr. ocorre pouco mais de 16 anos após a trágica morte de seu pai, um dos maiores nomes do boxe canadense. Arturo Gatti foi encontrado morto em julho de 2009, em um flat em Porto de Galinhas (PE), quando o filho tinha apenas 10 meses.

Inicialmente tratado como homicídio - com a viúva Amanda Rodrigues sendo presa como principal suspeita -, o caso terminou arquivado após laudos oficiais apontarem suicídio. A família, no entanto, nunca aceitou a versão oficial e contratou peritos particulares, que contestaram os relatórios da polícia brasileira.

Arturo Gatti foi bicampeão mundial, conquistando cinturões na categoria dos superpenas (FIB) e superleves (CMB). Famoso pelo estilo agressivo e pelas lutas épicas contra Micky Ward, acumulou 40 vitórias (31 por nocautes) e foi introduzido ao Hall da Fama do Boxe Internacional em 2013.

Investigação em andamento

As autoridades mexicanas ainda não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias da morte do jovem. A família se pronunciou brevemente à imprensa local, pedindo respeito ao momento de luto.

Enquanto isso, fãs e figuras do boxe mundial têm feito homenagens nas redes sociais, relembrando o legado dos Gatti e lamentando a repetição de uma tragédia que marcou o esporte.

