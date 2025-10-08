Filho de Arturo Gatti, ícone do boxe, é encontrado morto aos 17 anos

O filho do lendário boxeador canadense Arturo Gatti, Arturo Gatti Jr, foi encontrado morto aos 17 anos no México. A morte do jovem acontece pouco mais de 16 anos após o falecimento misterioso de seu pai, que até hoje gera controvérsias.

A notícia foi inicialmente confirmada por Chuck Zito, ex-segurança e amigo próximo de Arturo Gatti, que publicou uma homenagem nas redes sociais: "É com o coração pesado que preciso dizer... descanse em paz, Arturo Gatti Jr, de 17 anos, que foi encontrado enforcado em um apartamento no México ontem. Da mesma forma que encontraram seu pai morto em um apartamento no Brasil há 16 anos. Minhas condolências aos pais, irmãos e irmã de Arturo, além de sua filha Sophia".

As circunstâncias da morte ainda não foram totalmente esclarecidas, e não há confirmação oficial sobre suspeita de crime. O jovem sonhava em seguir carreira no boxe, assim como seu pai, e iniciou seus treinos ainda criança, participando de diversas competições amadoras.

Uma publicação compartilhada por Chuck Zito (@officialchuckzito)

Seu treinador, Moe Latif, também se manifestou nas redes sociais: "Infelizmente, não é um boato ou uma piada. Arturo se foi". Arturo Gatti Jr era próximo de nomes importantes do boxe e considerado uma promessa, seguindo os passos do pai.

Arturo Gatti foi um dos maiores nomes da história do boxe canadense. Bicampeão mundial, conquistou cinturões nas categorias superpenas (FIB) e superleves (CMB), acumulou 40 vitórias - 31 por nocaute - e foi introduzido ao Hall da Fama do Boxe Internacional em 2013.

O ex-campeão foi encontrado morto em julho de 2009 durante férias em Porto de Galinhas, no Brasil, junto de sua família. O corpo apresentava marcas de violência, e a esposa chegou a ser presa sob suspeita de homicídio, sendo liberada dias depois. As autoridades brasileiras determinaram que a causa da morte foi suicídio por enforcamento, decisão ainda contestada por familiares e fãs.