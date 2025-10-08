Ferroviária x Chapecoense pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Nesta quinta-feira, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ferroviária recebe a Chapecoense às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara-SP.

PISCOU? TEM NOVA RODADA DA ??ZONA!!! Cada jogo é uma decisão. A contagem regressiva é frenética por aqui. O mês que vem vai trazer todas as definições da competição! ?#BrasileirãoSuperbet pic.twitter.com/Y1ljJgO4kB ? Brasileirão Superbet - Série B (@BrasileiraoB) October 7, 2025

Onde assistir Ferroviária x Chapecoense?

TV Fechada: ESPN



Streaming: Disney +

Como vem a Ferroviária

A Ferroviária luta contra o rebaixamento e é o 15° colocado com 36 pontos, cinco a mais do que o Volta Redonda, primeiro time do Z-4, com 31 pontos. A equipe paulista não poderá contar com o volante Alencar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, Juninho é dúvida após sentir com dores, mas, em contrapartida, Ricardinho retorna.

A Chape

Por sua vez, a Chapecoense vem em alta para o duelo. O time catarinense vem de duas vitórias seguidas nas últimas duas rodadas e soma 47 pontos na competição, com um a menos do que o Athletico-PR, primeiro time do G-4. Para o jogo, a Chape não terá o zagueiro João Paulo, cedido pela Ferroviária. Everton retorna de suspensão e volta a ficar à disposição da comissão técnica.

Retrospecto

Ferroviária e Chapecoense se enfrentaram em apenas uma vez em toda a história, justamente pelo primeiro turno da Série B deste ano. Nesta oportunidade, os catarinenses venceram os paulistas por 2 a 1.

Rafael Bressan / ACF

Prováveis Escalações

A provável escalação da Ferroviária é: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Ronaldo Alves e Zé Mário; Tárik, Netinho e Thiago Lopes; Fabrício Daniel, Carlão e Juninho.



Técnico: Claudinei Oliveira

Provável escalação da Chapecoense: Rafael Santos; Rafael Carvalheira, Eduardo Doma, Bruno Leonardo e Everton; Pedro Martins, David Antunes e Jorge Jiménez; Marcinho, Giovanni Augusto e Neto Pessoa.



Técnico: Gilmar Dal Pozzo