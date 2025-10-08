Fabíola: Comissão de arbitragem da CBF piorou e é hora de mudar comando

A Comissão de Arbitragem da CBF passou a ser alvo de críticas muito mais vezes sob o comando de Rodrigo Cintra, avaliou Fabíiola Andrade, no Fim de Papo.

Para a colunista, uma das ações mais urgentes para que a arbitragem melhore no Brasil é a troca no comando da Comissão de Arbitragem.

O Rodrigo Cintra, pra mim, já deu. Foi um horror o período dele à frente da chefia de arbitragem. No ano passado o Seneme foi melhor do que ele. A gente não falava tanto de arbitragem quando o Seneme estava no comando, como agora com o Rodrigo Cintra. Então, o presidente da CBF tem que trocar sim a chefia da arbitragem.

Fabíola Andrade

Dá vontade de rir se não fosse trágico, porque a gente viu, nesse caso dos cartões de crédito, despesa com remédio para disfunção erétil, despesa com Babyliss, gasto de milhares de reais em restaurantes muito baratos, farmácias — são coisas que é muito difícil você justificar que seja para o bem da instituição. O bem institucional é o quê?

Alicia Klein

Eu espero que sim [que seja punido]. Eu acho que para a gente transformar a sociedade, a gente precisa de duas coisas. Uma é a punição, para a pessoa não fazer mais, e a segunda é a educação. Explicar por que você está sendo punido.

Alicia Klein

