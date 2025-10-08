Ex-UFC é assassinado a tiros na Austrália em suposto ataque de gangue

O ex-lutador do UFC, Suman Mokhtarian, foi morto a tiros nesta quarta-feira, na Austrália. Segundo o jornal The Daily Telegraph, a polícia investiga o crime com a possibilidade ter sido um homicídio premeditado envolvendo gangues locais.

O que aconteceu

Mokhtarian tinha 33 anos e saiu para caminhar, sendo morto às 18h (horário local). Testemunhas dizem que um homem armado disparou de dentro de um carro e depois fugiu.

O lutador australiano foi atingido na parte superior do tronco. O crime aconteceu em Riverstone, subúrbio a noroeste de Sydney. A emergência chegou ao local do incidente, mas não conseguiu salvá-lo.

A polícia não descarta que o crime tenha envolvimento com disputas de gangues da região, acreditando que foi um ataque premeditado.

Mokhtarian já havia sido vítima de uma tentativa de assassinato em fevereiro de 2024, na saída da academia Australian Top Team. Devido a isso, em abril do mesmo ano, as autoridades cancelaram um evento de MMA no qual o lutador estaria envolvido, com medo de outro atentado.

Seu irmão, Ashkan Mokhtarian foi preso por envolvimento com drogas em novembro de 2023. Ele também chegou a lutar no UFC.

Histórico no UFC

Mokhtarian teve breve passagem pelo UFC, com duas derrotas. De 2012 a 2017, o lutador teve oito vitórias seguidas em outras disputas, mas perdeu duas lutas seguidas na categoria principal. Sua última aparição no octógono foi no UFC, em 2019, não tendo lutado mais desde então.