Everton Ribeiro revela sucesso em cirurgia: "Voltarei 100%"

Nesta quarta-feira, o meio-campista Everton Ribeiro, que passou por uma cirurgia na última segunda para tratar de um câncer na tireoide, revelou que o procedimento foi um sucesso. Já em sua residência, o atleta gravou um vídeo e afirmou que não precisará fazer nenhum tratamento adicional.

"Olá, pessoal! Passando para tranquilizar todo mundo: já estou em casa e me recuperando bem. O que eu tive foi um câncer na tireoide, do tipo mais comum, chamado papilífero, que é um tumor que não tem causa definida. A cirurgia foi um sucesso, com retirada total, e, graças a Deus, recebemos uma notícia ótima: não será necessário nenhum tratamento adicional", disse.

Everton afirmou que, agora, o momento é de recuperação para voltar aos gramados o quanto antes.

"Agradeço, é claro, a Deus, que me deu força e me ajudou a superar tudo, mostrando que mesmo na doença Ele está conosco e tem o melhor para cada um de nós. Que este momento difícil seja usado para honra e glória d'Ele, mais um milagre na minha vida. Agora começa um período de recuperação, com metas e um caminho a seguir com segurança, mas com a certeza de que voltarei 100% ? focado, forte e feliz ? para jogar futebol, ajudar meus companheiros e estar nos gramados, que é onde me sinto realizado", completou.

O atleta do Bahia revelou que havia recebido o diagnóstico da doença há cerca de um mês. Apesar disso, o meia de 36 anos vinha atuando normalmente com as cores do Bahia. Desde o mês de setembro ele atuou em oito dos nove jogos da equipe, sendo sete como titular.

Confira a mensagem completa de Everton Ribeiro:

Quero agradecer ao Departamento Médico do Bahia, que percebeu essas alterações nos meus exames de rotina e interveio rapidamente, me orientando sobre o que fazer e os próximos passos até o diagnóstico. Também sou muito grato ao Dr. Márcio Abraão, que realizou a cirurgia de forma impecável e me deu suporte o tempo todo. Agradeço igualmente ao Dr. Fernando Maluf, que desde o início transmitiu tranquilidade, conversou comigo e com a minha esposa Marília, organizou toda a cirurgia e permanece em contato até hoje. Isso foi muito importante para mim e para minha família.

Claro que também quero agradecer aos meus amigos, fãs e milhares de torcedores que me enviaram orações e mensagens; à minha família, que esteve comigo o tempo todo, apreensiva, mas sempre ao meu lado; e à minha esposa, Marília, que desde o primeiro dia correu atrás de tudo, buscando informações, médicos e apoio para me deixar tranquilo para a cirurgia. Te amo e sou muito grato por todo o suporte.

Muito obrigado a todos. Conto com a torcida, com as orações e com a energia positiva de todos que têm nos acompanhado. Em breve, estaremos de volta. Um beijo a todos!".