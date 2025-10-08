Estêvão destaca rápida adaptação ao Chelsea e disputa por vaga no ataque da seleção

O atacante Estêvão, do Chelsea e da seleção brasileira, contou que suas adaptação à vida na Inglaterra tem sido mais tranquilo do que imaginava e que tem trabalhado para "ampliar o repertório" em campo.

"A adaptação está sendo muito mais rápida do que eu esperava. Um país e uma cultura diferente, mas graças a Deus tenho me adaptado o mais rápido possível. Ainda não estou 100%, mas já é melhor do que esperava", afirmou.

Desde que deixou o Palmeiras, Estêvão soma no Chelsea nove jogos, com um gol (no recente clássico contra o Liverpool) e uma assistência. Ele revelou que vem sendo utilizado com frequência pela ponta direita, mas tem atuado em diferentes funções ofensivas.

"Nos treinos, faço diversas posições no setor ofensivo para ampliar meu repertório. Já atuei pela ponta e também por dentro. Aqui na Seleção, farei o que for melhor", avisou o talentoso atacante.

Disputa na Seleção de Ancelotti

Sobre a disputa por espaço no setor ofensivo da seleção, Estêvão ressaltou o alto nível dos companheiros. "É uma concorrência muito grande, mas vejo como motivação para evoluir cada vez mais e trabalhar para continuar sendo convocado", disse.

O técnico Carlo Ancelotti também convocou para o setor ofensivo: Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid).