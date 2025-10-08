Topo

Esporte

Em Belém, Athletico-PR finaliza preparação para encarar o Remo

08/10/2025 19h12

Nesta quarta-feira, no CT do Paysandu, o elenco do Athletico-PR encerrou a preparação para enfrentar o Remo, no Estádio Evandro Almeida. A delegação desembarcou em Belém na noite da última terça-feira.

Antes de ir a campo, os jogadores participaram de uma reunião para assistir a um vídeo técnico e realizar atividades internas com os fisioterapeutas. Em seguida, o técnico Odair Hellmann comandou o treino tático e definiu os últimos ajustes para o confronto.

Na manhã desta quinta-feira, dia do jogo, os atletas farão trabalhos com a fisioterapia e uma sessão de alongamentos. Já no início da tarde, a comissão técnica exibirá mais um vídeo com estratégias para a partida.

O duelo, válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, está marcado para às 21h35 (de Brasília).

