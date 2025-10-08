Éder Militão celebra retorno à Seleção após graves lesões e revela que pensou em "parar de jogar bola"

Éder Militão foi convocado pela primeira vez pelo treinador Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nos amistosos desta data-Fifa. Há mais de um ano sem atuar pelo Brasil, o zagueiro falou sobre o período de recuperação de duas graves lesões nos joelhos.

"Foram dois anos difíceis, com duas lesões muito complicadas. Acaba que na segunda você encara de outra forma, porque já sabe o processo, mas não é fácil de lidar. Precisa estar apegado à família e a Deus, porque tira você da rotina que você está acostumado. Precisa ficar dentro de casa, dependendo de alguém fazendo as coisas para você. Graças a Deus consegui me recuperar e voltar a um grande nível. Não é fácil. Na minha segunda lesão, muitas coisas passaram na minha cabeça. Passou parar de jogar bola. Mas, com a ajuda da minha esposa, da minha família, da minha filha e dos meus companheiros, hoje posso estar aqui", disse Éder Militão em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF ? Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

Lesões consecutivas nos joelhos

A primeira lesão de Militão aconteceu em agosto de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O zagueiro passou por cirurgia e desfalcou o Real Madrid por cerca de oito meses. Recuperado, chegou a ser convocado por Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira na disputa da Copa América, no ano passado.

No entanto, no último mês de novembro, o zagueiro de 27 anos voltou a romper o ligamento cruzado anterior, mas dessa vez no joelho direito, além de uma lesão no menisco. Após mais uma cirurgia e um longo período de recuperação, Militão voltou a atuar durante a disputa do Mundial de Clubes, em julho.

Somando as últimas duas temporadas, o zagueiro disputou apenas 31 jogos com a camisa do Real Madrid. Em 2025/26, já foram sete partidas, sendo titular em todas elas.

Reencontro com Ancelotti na Seleção

Convocado pela primeira vez desde junho do ano passado, Éder Militão reencontrou um rosto familiar para ajudá-lo nesse retorno. O zagueiro trabalhou com Carlo Ancelotti no Real Madrid entre 2021 e 2025. Juntos conquistaram 11 títulos, incluindo duas Ligas dos Campeões.

"A convivência que eu já tive com ele e hoje com ele aqui na Seleção, claro que acaba ajudando um pouco. Eu converso bastante com ele. É uma pessoa que não tem a agregar só para mim, mas a todos na Seleção. É uma pessoa muito incrível e de uma grandeza, por tudo que já conquistou como treinador. Depende agora de mim. Estar fazendo bem no meu clube para se firmar na Seleção", falou Militão.

Calendário da Seleção Brasileira