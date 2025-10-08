Desfalcado, Corinthians se reapresenta e abre preparação para pegar o Santos

O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, e iniciou a preparação para o clássico contra o Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treino comandado pelo técnico Dorival Júnior teve desfalques.

Os convocados Ángel Romero (Paraguai), Félix Torres (Equador), Hugo Souza (Brasil) e Memphis Depay (Holanda) não participaram das atividades. Dos quatro, o único que tem chances de enfrentar o Peixe é Memphis. Os demais são desfalques certos, assim como Matheus Bidu, suspenso, e Vitinho, lesionado.

Em contrapartida, Dorival recebeu boas notícias. Os meio-campistas Rodrigo Garro e André Carrillo, o volante Charles e o zagueiro André Ramalho iniciaram a fase de transição física e se aproximaram do retorno aos gramados. Segundo informações do clube, o quarteto trabalhou parcialmente com o grupo.

Como foi o treino?

Os jogadores abriram o dia com um trabalho de força na academia. Em seguida, já no gramado, Dorival dirigiu uma atividade de rondo posicional, seguido por uma treino de posse de bola. Por fim, houve um exercício de dez contra dez em espaço reduzido.

O Corinthians tem mais seis dias de preparação até o clássico, por conta da data Fifa. Neste período, a comissão técnica planeja fazer ajustes na equipe e melhorar a condição física do plantel.

Próximo jogo do Corinthians

Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

(28ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela