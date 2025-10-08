Topo

Desafio pagará R$ 5,4 milhões para quem vencer um ponto contra Alcaraz

Carlos Alcaraz participará de desafio promovido pela organização do Aberto da Austrália - Mike Frey-Imagn Images
Carlos Alcaraz participará de desafio promovido pela organização do Aberto da Austrália Imagem: Mike Frey-Imagn Images

08/10/2025 10h02

Já pensou em conquistar, do dia para a noite, US$ 1 milhão, equivalente a R$ 5,4 milhões? Para alguns fãs de tênis, esse sonho pode se tornar realidade em 2026, em desafio promovido pela organização do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam na temporada do circuito da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). Basta que, na ação, consigam conquistar um ponto contra nomes como Carlos Alcaraz, número 1 no ranking.

O Point Slam acontecerá no fim de semana de abertura e contará com 22 atletas profissionais, contra dez amadores da Austrália, pela chance de levar o prêmio milionário para casa. O formato de disputa será semelhante ao do próprio Australian Open, com chaves simples de mata-mata.

Antes de cada confronto, um "pedra, papel e tesoura" será utilizado para definir qual dos lados irá sacar e receber a bola. Quem ganhar o ponto, ganha automaticamente a partida, enquanto o perdedor é eliminado no evento. Apenas o campeão da disputa recebe o prêmio de R$ 5,4 milhões.

As eliminatórias serão realizadas em toda a Austrália e no Australian Open durante a semana de abertura, em janeiro de 2026. Já a final será disputada na Rod Laver Arena. Até o momento, apenas Alcaraz está confirmado no evento, que anunciará novos nomes ao longo dos próximos meses.

"Seja você um amador ou um profissional, o grande vencedor levará o prêmio. Com mais nomes importantes a serem anunciados em breve, agora você tem um milhão de motivos para pegar uma raquete e se preparar para janeiro", afirmou Craig Tiley, diretor de competições do Australian Open.

O Aberto da Austrália acontecerá entre os dias 12 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026, no Melbourne Park. Na edição deste ano, o evento recebeu mais de 1,2 milhão de fãs e teve Jannik Sinner, da Itália, como campeão do torneio - seu segundo título consecutivo. No feminino, Madison Keys surpreendeu Aryna Sabalenka pelo troféu de simples.

