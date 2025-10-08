Defesa do Corinthians volta a passar ilesa após quase um mês

A vitória do Corinthians sobre o Mirassol por 3 a 0 no último sábado, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, fez com que o time de Dorival Júnior atingisse uma importante marca na atual temporada. A defesa da equipe voltou a passar em branco na defesa depois de quase um mês.

O último jogo em que o Corinthians não sofreu gols havia sido em 13 de setembro, no triunfo de 1 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã. De lá para cá, foram três partidas consecutivas sendo vazado.

Neste período, a equipe alvinegra levou um gol do lanterna Sport na derrota de 1 a 0, dois do Flamengo no revés por 2 a 1 e um do Internacional no empate de 1 a 1. Foram, portanto, quatro bolas na rede em três embates.

Mudanças no setor

O setor defensivo passou por mudanças neste intervalo de tempo. O então titular André Ramalho sofreu um estiramento na coxa direita e abriu espaço para o jovem João Pedro Tchoca.

O garoto da base foi titular ao lado de Gustavo Henrique nos duelos contra Flamengo e Mirassol, com atuações seguras. Já diante do Internacional, Cacá iniciou entre os onze.

Dorival em alerta

A fragilidade defensiva do Corinthians tem sido uma preocupação constante para o técnico Dorival Júnior. O setor era o principal alvo de questionamento da torcida na chegada do treinador, no fim de abril.

Atualização do departamento médico: Vitinho. O atacante Vitinho foi submetido a uma artroscopia nesta segunda-feira (06) para correção da lesão do menisco medial do joelho direito. A cirurgia foi realizada pelos médicos Dr. André Maurício Freitas e Dr. Erick Murata, no Hospital... pic.twitter.com/7wL6hcz7lz ? Corinthians (@Corinthians) October 6, 2025

Dorival conseguiu estancar os problemas em um curto prazo, mas a defesa voltou a cometer falhas nos últimos jogos. Em 27 rodadas disputadas no Brasileirão, o time sofreu 32 gols - média de 1,18 por partida.

O cenário, porém, é completamente diferente na Copa do Brasil. No torneio de mata-mata, a equipe ainda não levou nenhum gol e venceu todos os seis compromissos que disputou. Dorival agora terá à disposição o tempo livre desta data Fifa para corrigir a oscilação no Brasileiro.

Próximo jogo do Corinthians

Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

(28ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

