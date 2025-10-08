De Minaur e Auger-Aliassime avançam às quartas de final do Masters de Xangai

O australiano Alex de Minaur garantiu vaga nas quartas de final do Masters 1000 de Xangai de tênis nesta quarta-feira, ao derrotar o português Nuno Borges por 7/5 e 6/2.

De Minaur busca o segundo título da temporada e é, depois de Novak Djokovic, o jogador de maior ranking ainda ativo no torneio, após uma série de eliminações de favoritos.

O primeiro set foi equilibrado até o 11º game, quando o número 7 do mundo precisou de cinco break points para converter o último com um backhand decisivo. No segundo set, manteve o ritmo e quebrou o saque do adversário logo no primeiro e no terceiro games.

"O primeiro set foi bem apertado, estávamos tentando entender o jogo um do outro", disse o australiano de 26 anos. "No segundo, entrei mais agressivo, jogando de forma intensa, mas foi uma partida muito física."

Mesmo com a eliminação de grandes nomes, como Jannik Sinner (nº 2) e Alexander Zverev (nº 3), De Minaur pregou cautela:

"Do nosso lado da chave há muitos jogadores de qualidade, então ainda será uma batalha", destacou.

Auger-Aliassime elimina Musetti

Outro top 10 caiu em Xangai. O italiano Lorenzo Musetti foi superado pelo canadense Felix Auger-Aliassime por 6/4 e 6/2.

O 13º do ranking mundial apresentou grande consistência, quebrando o saque de Musetti ? 9º do mundo ? no quinto game do primeiro set e dominando completamente o segundo, com quebras no quinto e sétimo games.

"Sabia que seria o duelo mais difícil da semana até agora e que precisaria elevar meu nível ? e consegui", afirmou o canadense de 25 anos. "Executei meu plano de jogo quase perfeitamente."

Próximos confrontos

Auger-Aliassime enfrentará o francês Arthur Rinderknech, que alcançou seu primeiro Masters 1000 nas quartas ao vencer o tcheco Jiri Lehecka por 6/3 e 7/6 (7/5).

O primo de Rinderknech, Valentin Vacherot, também se classificou para as quartas e enfrentará o dinamarquês Holger Rune por uma vaga na semifinal.

Já Novak Djokovic voltará à quadra na quinta-feira para encarar o belga Zizou Bergs, valendo um lugar entre os quatro melhores do torneio.