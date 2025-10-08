Cuiabá e Novorizontino se enfrentam por uma vaga no G-4 da Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro segue em ritmo acelerado. Nesta quarta-feira, quatro jogos dão sequência à 31ª rodada da competição nacional, com destaque para o duelo direto entre Cuiabá e Novorizontino e a briga contra o rebaixamento.

Os jogos do dia se iniciam a partir das 19h, quando Cuiabá e Novorizontino se enfrentam na Arena Pantanal. O time paulista tem 47 pontos e pode entrar no G-4, se vencer e Athletico-PR e Chapecoense tropeçarem, assim como o time da casa, que tem 46.

No mesmo horário, o Operário-PR, com 39, tenta voltar a brigar pelo acesso diante do apertado Athletic-MG, com 33, e que briga contra o rebaixamento, no Germano Krüger. A disputa é a mesma para o Volta Redonda, que às 21h visita o Avaí, na Ressacada. Com 40 pontos, o time da casa também tenta mirar alto enquanto os fluminenses, com 31, tentam deixar o Z-4.

A emoção se encerra a partir das 21h30, quando América-MG e Vila Nova medem forças na Arena Independência, em cenários parecidos: os mineiros possuem 36 pontos, contra 39 dos goianos.

Outros três jogos encerram a 31ª rodada da Série B nesta quinta-feira. O primeiro deles terá início às 19h, quando a Ferroviária recebe a Chapecoense na Arena Fonte Luminosa.

Às 19h30, é a vez do Coritiba defender a liderança diante do Atlético-GO, no Couto Pereira, antes do encontro entre Remo e Athletico-PR, a partir das 21h35, no Baenão.