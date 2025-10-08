Cristiano Ronaldo se torna primeiro bilionário do futebol, diz relatório

(Reuters) - Cristiano Ronaldo tornou-se o primeiro jogador de futebol a alcançar o status de bilionário, de acordo com o último Bloomberg Billionaires Index, que avaliou o patrimônio líquido do craque português em cerca de US$1,4 bilhão.

A ascensão financeira do atacante de 40 anos ocorre depois que ele assinou um novo contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, em junho, supostamente no valor de mais de US$400 milhões.

A Bloomberg disse que Ronaldo ganhou mais de US$550 milhões em salários entre 2002 e 2023, complementados por um contrato de uma década com a Nike, no valor de quase US$18 milhões anuais, e patrocínios lucrativos com Armani, Castrol e outros que acrescentaram mais de US$175 milhões à sua fortuna.

A transferência de Ronaldo do Manchester United para o Al-Nassr em 2023 já o havia tornado o jogador mais bem pago da história do futebol, com um salário anual de 177 milhões de libras (US$237,52 milhões), mais bônus e uma participação de 15% em seu clube na Arábia Saudita.

Lionel Messi, atacante da Argentina e do Inter Miami, ganhou mais de US$600 milhões em salários antes dos impostos durante sua carreira.

O status de bilionário de Ronaldo o coloca entre um raro grupo de atletas que inclui os grandes nomes do basquete Michael Jordan, Magic Johnson e LeBron James, o golfista Tiger Woods e o tenista Roger Federer.

Ronaldo sugeriu que não está pensando em se aposentar tão cedo.

"Ainda tenho paixão por isso", disse ele na gala do Portugal Football Globes na terça-feira. "Minha família diz que é hora de parar e me pergunta por que quero marcar mil gols se já marquei 900 e poucos. Mas eu não penso assim por dentro."

"Ainda estou produzindo coisas boas, estou ajudando meu clube e a seleção nacional. Por que não continuar? Tenho certeza de que, quando terminar, sairei completo porque dei tudo de mim. Sei que não tenho muitos anos para jogar, mas os poucos que me restam, tenho que aproveitá-los ao máximo."

(Reportagem de Lori Ewing)