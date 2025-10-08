Topo

Esporte

Cristiano Ronaldo se torna o primeiro jogador bilionário da história do futebol

Riad

08/10/2025 15h28

O atacante português Cristiano Ronaldo conquistou mais um marco histórico. Segundo o site especializado em finanças Bloomberg, o jogador se tornou o primeiro bilionário da história do futebol após renovar seu contrato com o Al-Nassr. Atualmente, o patrimônio estimado do atleta é de US 1,4 bilhão (cerca de R$ 7,5 bilhões na cotação atual).

A agência afirma que o novo acordo com o clube da Arábia Saudita está avaliado em mais de US 400 milhões (aproximadamente R$ 2,1 bilhões na cotação atual). No primeiro contrato, o craque ganhava cerca da metade do valor da renovação - a quantia era de US 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão).

Analisando o resto de sua carreira, Cristiano Ronaldo faturou mais de US 550 milhões em salários entre 2002 e 2023 (quantia que resulta em R$ 2,9 bilhões).

Além disso, o europeu conquistou a posição no ranking da Bloomberg assinando contratos com marcas de vestuário famosas, como a Nike e a Armani. Apenas em patrocínios, há cerca de US 175 milhões (cerca de R$ 935 milhões). Para completar seu patrimônio, o português possui pequenos empreendimentos compartilhados com amigos em Lisboa, Portugal.

Embora tenha feito história para o universo do futebol, Cristiano Ronaldo não é o único esportista do ranking. Roger Federer e Michael Jordan são outros nomes notáveis que fazem parte da lista.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Copa do Mundo de 2026: confira as seleções que já estão classificadas

Onde vai passar Mirassol x Fluminense pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Charles Do Bronx revela torcida por Poatan em possível superluta com Jon Jones no UFC

Barcelona e Villarreal confirmam jogo por La Liga nos Estados Unidos

Confiante, Vicente Luque promete vitória mesmo após troca de rival no UFC Rio

Fluminense amplia lista de jogos inéditos no ano contra o Mirassol

Lutador do UFC causa polêmica com fala machista: "Esporte de homem"

Cristiano Ronaldo se torna o primeiro jogador bilionário da história do futebol

Surfe: Foto icônica de Gabriel Medina entra para acervo do Museu Olímpico

Atacante da Seleção Brasileira revela sonho de jogar pelo Corinthians no futuro

Egito bate Djibuti com 2 gols de Salah e é a 19ª seleção classificada à Copa do Mundo de 2026