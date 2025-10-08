Topo

PVC: Polêmica da arbitragem não camuflou crise no São Paulo; ela escancarou

Do UOL, em São Paulo

08/10/2025 16h00

O reconhecimento dos erros da arbitragem na vitória do Palmeiras não camuflou a crise no São Paulo, pelo contrário: ajudou a explicitá-la, afirma Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

PVC destaca que as críticas ao presidente Julio Casares e à diretoria tricolor cresceram dentro e fora do clube, com cobranças por mais força nos bastidores.

Ela não foi camuflada com crise da arbitragem, esse é um ponto importante: a crise da arbitragem não evitou a crise do São Paulo. Ela escancarou, senão não tinha o Muller no domingo sendo repercutido pelo que ele falou, dizendo que o São Paulo é frouxo, não tinha o Arnaldo Ribeiro dizendo que a diretoria não tem força. Ah, o São Paulo é prejudicado pela arbitrariedade porque o Julio Casares é um presidente ruim, porque não tem força, porque o São Paulo não tem força de bastidores.
PVC

'Casares lidera pressão por áudios do VAR', diz Valentim Furlan

O repórter Valentim Furlan relata que o presidente do São Paulo, Julio Casares, tomou à frente da situação e intensificou a cobrança pela divulgação dos áudios do VAR no Choque-Rei do último fim de semana, que acabou com o árbitro Ramon Abatti Abel afastado pela entidade.

O Casares tem liderado essa interlocução com a CBF. A gente trouxe logo no domingo que ele tinha feito uma ligação para o Samir Xaud, presidente da entidade, e também para o Rodrigo Cintra, que é o coordenador geral da Comissão de Arbitragem da CBF. Nessas conversas logo depois do jogo, ele já tinha ouvido uma admissão pelos erros no Choque Rei. E foram esses erros, essas admissões, na verdade, que deram o tom para tudo que a gente viu durante essa semana.
Valentim Furlan

PVC: Briga não é Palmeiras x Flamengo, é Libra x Flamengo

Uma coisa que é importante dizer: essa briga não é Flamengo e Palmeiras -- essa briga é Libra e Flamengo. É que a Leila Pereira se coloca numa posição de protagonista na briga e aí parece uma briga Flamengo e Palmeiras, o que é ruim. Porque é importante olhar para a razão, para o X da questão. A briga não é Flamengo e Palmeiras, não é um clássico, nem é disputa de arbitragem, nem é disputa de campeonato. Existe uma discussão sobre quem tem razão, sobre a divisão do dinheiro entre nove clubes, não só dos dois.
PVC

Musetti: Neymar otimista contrasta com cautela no Santos

O Neymar teve uma lesão grau 2 na coxa direita, e o Santos informou de 30 a 40 dias de recuperação antes dele voltar a treinar no campo. Então, até o final de outubro, ele volta a treinar no campo e faz a transição. Primeiro dia com tênis, segundo dia com chuteira, terceiro dia corre, quarto dia chuta, enfim, vai evoluindo dia a dia. Quem trabalha com o Neymar diz que existe uma boa chance de ele estar à disposição no dia 3 de novembro, Santos x Fortaleza, na Vila Belmiro. Outra fonte disse que talvez a preparação mude para que ele volte a jogar contra o Flamengo, dia 9, no Maracanã.
Lucas Musetti

