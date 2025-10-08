Topo

Esporte

Coritiba x Atlético-GO pela Série B: onde assistir ao vivo e prováveis escalações

08/10/2025 22h00

O Coritiba entra em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. O Coxa recebe o Atlético-GO, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira.

Onde Assistir

TV fechada: ESPN e SportyNet

Streaming: Dinsey +

A equipe paranaense tem a chance de abrir vantagem na liderança. O Coritiba contou com tropeços de Goiás e Criciúma na rodada e pode ficar cinco pontos a frente dos rivais na luta pelo título. Os donos da casa chegaram a oscilar nas últimas rodadas, mas se recuperaram e vêm de duas vitórias seguidas.

Só que o Atlético-GO chega embalado para o confronto. Os goianos estão em sequência positiva na Série B. Um triunfo diante do líder vai fazer o Dragão voltar a sonhar com o acesso.

Prováveis escalações

O Coritiba deve ir a campo com: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Alex Silva (João Almeida); Sebas Gómez, Walisson e Josué; Clayson, Coutinho e Iury Castilho.

Técnico: Mozart

O Atlético-GO deve ir com: Paulo Vitor; Jean Dias, Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Ronald, Luizão (Kauan) e Robert; Yuri, Lelê e Federico Martínez.

Técnico: Rafael Lacerda

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

