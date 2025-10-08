Corinthians vence Santa Fe e encara o Boca nas quartas da Libertadores feminina
Nesta quarta-feira, pela terceira e última rodada do Grupo A da Copa Libertadores feminina, o Corinthians duelou com o Santa Fé no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires, e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Gabi Zanotti.
Situação da Tabela
Com o resultado positivo, o Timão alcançou sete pontos e terminou na liderança do grupo, garantindo a vaga nas quartas de final da Libertadores. Agora, irá encarar o Boca Juniors, que terminou na segunda posição do Grupo B. O jogo está marcado para este sábado (11), no Estádio Nuevo Francisco Urbano, ainda sem horário definido. O Santa Fe, por sua vez, se despediu da competição. O time colombiano terminou em terceiro, com três pontos.
? Resumo do jogo
? SANTA FE 0 X 1 CORINTHIANS ?
? Competição: Copa Libertadores feminina
?? Local: Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires (ARG)
? Data: 08 de outubro de 2025 (quarta-feira)
? Horário: 20h (de Brasília)
Gol
- ? Gabi Zanotti, aos 12? do 1ºT (Corinthians)
Como foi o jogo
O gol da vitória do Corinthians foi marcado aos 12 minutos da etapa inicial. Gabi Zanotti recebeu ótimo passe de Andressa Alves e, com uma finalização firme, garantiu o triunfo da equipe.
Próximos jogos
Santa Fe
- Não divulgado.
Corinthians
- Duela com o Boca Juniors, neste sábado, no Estádio Nuevo Francisco Urbano. O jogo, válido pelas quartas da Libertadores, ainda não tem horário definido.