Corinthians tem data Fifa como trunfo para recuperar lesionados; veja panorama do DM

O Corinthians bateu o Mirassol por 3 a 0 no último sábado, na Neo Química Arena, e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Agora, a comissão técnica comandada por Dorival Júnior terá a data Fifa para preparar a equipe e ajustar detalhes, tendo uma missão clara em mãos: recuperar ao menos alguns dos atletas lesionados.

O Timão conta, no momento, com cinco atletas machucados. Vitinho passou a integrar o departamento médico após sofrer uma lesão no menisco do joelho direito na vitória sobre o Mirassol. Também estão lesionados os meias Rodrigo Garro (lesão de grau 2 na panturrilha) e André Carrillo (cirurgia no tornozelo esquerdo), o zagueiro André Ramalho (estiramento na coxa direita) e o volante Charles (dores no joelho direito).

Destes, o caso mais simples é o de André Ramalho. O camisa 5 se lesionou em um treino à parte com seu estafe pessoal pouco antes da partida contra o Flamengo, no último dia 28 de setembro. A lesão do defensor, porém, não é tratada como grave pelo clube. Assim, existe a possibilidade de que o jogador esteja à disposição da comissão técnica após a data Fifa.

Já o volante Charles não teve lesão detectada, mas vem tratando as dores no joelho direito há quase um mês. O atleta não é relacionado pelo Corinthians desde o último dia 10 de setembro, quando foi acionado no segundo tempo e disputou os minutos finais da partida de volta contra o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Expectativa por retorno de Garro

Por sua vez, um retorno muito esperado pela torcida é o do meio-campista Rodrigo Garro. O argentino se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita e ainda não treina com o grupo, mas a tendência é que possa começar a transição para o gramado ainda esta semana.

"O Rodrigo ainda não está com o grupo. Está iniciando a transição agora. Esperamos que nessa semana ele possa iniciar esse trabalho com o grupo", explicou o auxiliar técnico Lucas Silvestre após a vitória sobre o Mirassol.

Rodrigo Garro também não entra em campo pelo Corinthians desde o embate contra o Athletico-PR. Na ocasião, o meia brilhou com um gol e uma assistência, sendo um dos principais nomes da classificação alvinegra às semifinais ao lado de Gui Negão.

Destaque do Corinthians no ano passado, Garro sofreu com lesões nesta temporada e possui números tímidos. Ele balançou as redes duas vezes e distribuiu cinco passes para gol em 26 jogos, sendo 19 como titular.

Casos mais complexos

Por fim, os casos mais graves são do meia Carrillo e do atacante Vitinho, que ainda não possuem uma previsão exata de retorno ao Corinthians. O peruano sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo contra o Palmeiras, no dia 6 de agosto, pela Copa do Brasil.

Já Vitinho teve constatada uma lesão no menisco medial do joelho direito ? ele sentiu o problema sozinho no segundo tempo do jogo contra o Mirassol e passou por cirurgia na última segunda-feira. O tempo estimado de recuperação não foi divulgado pelo clube.

Fato é que todos os lesionados do Corinthians darão sequência aos seus respectivos tratamentos na data Fifa. A comissão técnica alvinegra espera poder voltar a contar com o quinteto o mais rápido possível, sobretudo para ter mais opções no elenco.

Vitinho em ação contra o Mirassol

Situação do Corinthians no Brasileirão

Com o triunfo sobre o Mirassol, o Corinthians voltou a vencer após três rodadas no Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação, com 33 pontos, e abriu uma distância maior da zona de rebaixamento - está a oito pontos do Vitória, primeiro time no Z4.

Corinthians: 12º colocado, com 33 pontos conquistados (oito vitórias, nove empates e dez derrotas)

Próximos jogos do Corinthians

Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 15 de outubro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)