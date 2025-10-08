Corinthians, Palmeiras e Santos aparecem em lista de elencos que mais valorizaram desde 2024; confira

Corinthians, Palmeiras e Santos foram os únicos brasileiros entre os clubes com os elencos que mais valorizaram desde o começo de 2024. A lista foi publicada pelo Centro Internacional de Estudos Esportivos nesta quarta-feira.

O ranking leva em conta todos os jogadores sob contrato com o clube. Ainda considera a evolução total do valor do elenco e a evolução líquida, considerando o saldo financeiro das equipes (incluindo revendas, mas excluindo bônus) nas duas últimas janelas de transferências.

Most positive net player asset evolution over past year

? #ChelseaFC ??????? +€3?6?4?m

€372m increase in players' owned estimated value and -€8m net spending in last two transfer windows

? #PSG ?? +€3?0?3?m

+€352m value & -€49m net spending

? #Eintracht ?? +€2?9?4?m

+€210m... pic.twitter.com/BesHIg8wKb ? CIES Football Obs (@CIES_Football) October 8, 2025

Palmeiras é o líder entre os brasileiros

O Verdão é o mais bem colocado entre os três brasileiros e aparece na 28ª posição. Desde 2024, o valor do elenco do Palmeiras subiu aproximadamente R$ 411 milhões. Foram R$ 560 milhões de evolução bruta e R$ 149 milhões negativos nas últimas duas janelas de transferências.

Em seguida, o Corinthians ocupa a 54ª posição, com uma evolução de R$ 199 milhões. O valor do elenco do Timão aumentou para quase R$ 218 milhões, enquanto o clube teve R$ 18 milhões negativos nas transferências.

Por fim, o Santos ficou na 71ª colocação. A evolução total dos jogadores foi de R$ 155 milhões, além de saldo positivo de R$ 12 milhões nas últimas duas janelas de transferências. Com isso, o valor do elenco subiu para R$ 168 milhões.

Chelsea lidera o ranking mundial

O elenco que apresentou a maior valorização desde 2024 foi o Chelsea, da Inglaterra, com uma evolução de R$ 2,267 bilhões. Foram R$ 2,316 bilhões de aumento bruto e R$ 49 milhões negativos nas últimas janelas de transferências.

Paris Saint-Germain (R$ 1,887 bilhão), Eintracht Frankfurt (R$ 1,831 bilhão), Barcelona (R$ 1,507 bilhão), Nottingham Forest (R$ 1,314 bilhão), Brentford (R$ 1,189 bilhão), Bournemouth (R$ 1,121 bilhão), Newcastle United (R$ 1,027 bilhão), Bayern de Munique (R$ 946 milhões) e Villarreal (R$ 878 milhões) completam o top-10 dos elencos que mais aumentaram seu valor de mercado.

Por outro lado, o elenco do Manchester United teve a maior desvalorização da lista, com uma queda de R$ 2,348 bilhões.