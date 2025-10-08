Corinthians não paga empréstimo de R$ 150 milhões e vai ter valor abatido pela LFU com juros

O Corinthians não pagou o empréstimo de R$ 150 milhões feito junto a Liga Forte União (LFU) no acordo firmado entre as partes pelos direitos de transmissão da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. O clube, portanto, vai deixar de receber cerca de R$ 30 milhões por ano até o vencimento do vínculo, com o primeiro desconto previsto para esta temporada.

No ato da assinatura do contrato com a LFU, durante a gestão Augusto Melo, ficou definido que o Corinthians receberia um crédito de R$ 150 milhões, fornecido pela XP Investimentos.

O clube teve a oportunidade, devido a uma previsão contratual, de "devolver" o recurso até outubro deste ano. Neste caso, os juros se transformariam em crédito e caíram para o Corinthians a partir de 2026. Porém, em crise financeira, o Timão não conseguiu aproveitar a condição combinada.

Isso significa que os R$ 150 milhões que o clube recebeu passam a ser considerados, a partir deste mês, um empréstimo realizado e que terá de ser pago com taxa de juros de CDI+3.

Elas jogam junto! ??? No último sábado (4), a Neo Química Arena recebeu uma ação especial, em parceria com a OAB SP, pelo combate à violência contra a mulher! ?? Sessenta mulheres da Casa de Isabel - instituição que acolhe e apoia mulheres vítimas de violência doméstica e... pic.twitter.com/xtzWY2GCrX ? Corinthians (@Corinthians) October 7, 2025

O acordo com a LFU prevê ao Corinthians uma receita base de, aproximadamente, R$ 210 milhões por ano. O valor varia de acordo com a campanha da equipe no Brasileirão. Em caso de título, por exemplo, o Timão embolsaria R$ 250 milhões.

De qualquer maneira, o valor referente ao empréstimo será abatido da receita que o clube tem a receber, o que evita inadimplência e garante o recebimento por parte da LFU. O Corinthians passará a receber o valor base de R$ 180 milhões, cerca de R$ 30 milhões a menos por temporada, em média.

Detalhes do contrato com a LFU

O Corinthians anunciou o acordo para filiação à LFU em julho do ano passado. A Gazeta Esportiva obteve detalhes do contrato assinado entre as partes.

A divisão dos valores que a LFU pagará aos clubes que fizerem parte do grupo está estipulada da seguinte maneira:

45% - a ser dividido entre todos os clubes;

30% - de acordo com a performance/colocação de cada clube;

25% - de acordo com a audiência de cada clube.

Um ponto importante do contrato está relacionado ao pagamento da premiação pela audiência. No caso da LFU, está estabelecido que tais receitas respeitem um ranking com valores pré-estipulados.

Na prática, isso significa que a porcentagem da audiência não vai se relacionar com a porcentagem do pagamento. A Gazeta Esportiva apurou que o primeiro colocado no ranking de audiência da LFU, por exemplo, deve receber cerca de 9,5% do valor total, somando todos os clubes e dentro da parcela de 25% estipulada para isso. Mesmo que algum clube atinja marcas maiores de audiência, ele nunca receberá mais do que os 9,5% pré-estipulados.

A proposta da LFU também prevê pagamento de comissão para a LiveMode, empresa que negociará e promoverá transmissões dos jogos.