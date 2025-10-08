Copa do Mundo de 2026: confira as seleções que já estão classificadas

O Egito venceu o Djibuti nesta quarta-feira, por 3 a 0, e se tornou a 19ª seleção classificada para a Copa do Mundo de 2026. Assim, restam 29 vagas disponíveis para o torneio, que será disputado no México, no Canadá e nos Estados Unidos. Confira as seleções classificadas.

América do Sul (Conmebol)

Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai são as seleções sul-americanas que estão com o passe confirmado para o próximo Mundial. A Bolívia, sétima colocada nas Eliminatórias, disputará a repescagem em busca de uma vaga.

América Central e do Norte (Concacaf)

A Concacaf tem direito a seis vagas para o torneio. Por enquanto, apenas os países-sede (Canadá, Estados Unidos e México) estão garantidos na Copa do Mundo.

África (CAF)

O Egito se juntou à Tunísia e ao Marrocos como os africanos classificados para a competição. Restam seis vagas disponíveis às seleções da CAF (Confederação Africana de Futebol).

Ásia (AFC)

Austrália, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão são os representantes da AFC (Confederação Asiática de Futebol) garantidos na Copa. O continente possui ainda mais duas vagas em aberto.

Oceania (OFC)

A única vaga da Oceania já pertence à Nova Zelândia.

Europa (Uefa)

Os 16 representantes da Uefa ainda serão definidos.