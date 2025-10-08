Copa do Mundo já tem 19 classificados; veja confirmados e vagas restantes
O Egito confirmou sua vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta tarde e tornou-se a 19ª seleção garantida no maior torneio de futebol do mundo, que começa em junho.
Veja países classificados
- Argentina
- Austrália
- Brasil
- Canadá (país-sede)
- Colômbia
- Coreia do Sul
- Egito
- Equador
- EUA (país-sede)
- Irã
- Japão
- Jordânia
- Marrocos
- México (país-sede)
- Nova Zelândia
- Paraguai
- Tunísia
- Uruguai
- Uzbequistão
Quais vagas faltam?
- África: 6 países
- América Central: 3 países
- Ásia: 2 países
- Europa: 16 países
- Repescagem Fifa: 2 países