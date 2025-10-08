Confiante, Vicente Luque promete vitória mesmo após troca de rival no UFC Rio

Entre os confrontos programados para o UFC Rio, o duelo entre o brasileiro Vicente Luque e o espanhol Joel Álvarez, que entrou de última hora no lugar do argentino Santiago Ponzinibbio, afastado por lesão, é um dos que mais chama a atenção. A mudança trouxe certo suspense, mas o atleta da casa demonstrou estar pronto para encarar o novo desafio.

Em entrevista exclusiva à equipe da Ag Fight, o meio-médio (77 kg) comentou sobre a dificuldade de enfrentar um substituto inesperado. Apesar da alteração repentina, ele reforçou sua confiança no desempenho que pretende apresentar dentro do octógono.

"Trocar de adversário nunca é fácil, mas já vivi isso diversas vezes. Já aceitei combates em cima da hora e também enfrentei mudanças de oponente de última hora, então costumo reagir bem nessas situações", afirmou o lutador, demonstrando tranquilidade diante do imprevisto.

Aos 33 anos, o 'Assassino Silencioso' é reconhecido por sua versatilidade no cage e destacou as diferenças de estilo entre o novo oponente e o argentino inicialmente escalado. Segundo ele, embora ambos sejam trocadores, o espanhol apresenta características distintas.

"O Álvarez é bem mais alto que o Ponzinibbio. Também é um trocador, mas um estilo diferente de trocação. Mas, no fim do dia, acho que tenho todas as ferramentas necessárias para entrar lá e, não só sair com uma vitória, tenho certeza que eu consigo finalizar ou nocautear ele", declarou o representante brasileiro, demonstrando confiança em suas habilidades completas.

Confiança em alta

Mesmo vindo de um momento instável na carreira, o ex-integrante do top 5 da divisão acredita em sua capacidade de recuperação. Com quatro derrotas nas últimas seis apresentações, incluindo o revés para Kevin Holland em junho deste ano, Luque entra no cage do UFC Rio em busca de redenção.

"Não tenho problema de lutar com caras que tenham um jogo muito diferente porque eu sou versátil. Tenho um chão bom, uma trocação boa, levo perigo tanto na finalização, quanto no nocaute. Sei que posso vencer de qualquer forma, e meu objetivo é finalizar ou nocautear, independentemente de quem esteja do outro lado", acrescentou o veterano, reforçando que a mudança não comprometeu sua preparação.

Apesar da surpresa causada pela substituição, o brasileiro reconhece a importância de conquistar a vitória neste momento da carreira. Contando com o apoio da torcida carioca, ele espera virar a chave e retomar o caminho rumo ao topo da categoria.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok