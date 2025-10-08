Topo

Com novidades, Seleção segue preparação para duelo com a Coreia do Sul

08/10/2025 09h58

A Seleção Brasileira segue sua preparação para os amistosos da Data Fifa de outubro. Nesta quarta-feira, o técnico Carlo Ancelotti comandou o terceiro treino do Brasil em Seul, desta vez com 25 jogadores à disposição. Mesmo apenas com Joelinton ausente, o comandante ainda não deu indícios do time que pretende levar a campo contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília).

O treino

A atividade foi aberta à imprensa durante 35 minutos. Os primeiros jogadores a irem a campo foram os goleiros. Cláudio Taffarel realizou o aquecimento de Bento, John e Hugo Souza, com exercícios de reflexo.

Enquanto os goleiros realizavam a primeira atividade da posição, os jogadores de linha iniciaram aquecimento, com rodas de passe pelo alto, sem deixar a bola cair.

Logo depois, os auxiliares de Ancelotti começaram treino físico, com exercícios de corrida. A última atividade aberta à imprensa foi o bobinho feito pelos jogadores de linha.

Ainda nesta quarta-feira é esperada a chegada do último jogador da Seleção. Nesta tarde, Joelinton integrará a equipe de Ancelotti.

Programação

Agora, o Brasil voltará a treinar no complexo do Goyang Stadium nesta quinta-feira, quando Ancelotti deve definir a formação e os jogadores para o amistoso diante dos coreanos.

No primeiro amistoso após as Eliminatórias, o Brasil enfrenta a Coreia do Sul nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília), no Seul World Camp Stadium. Depois da partida, a delegação permanece na capital coreana até domingo, quando embarcará para Tóquio, onde jogará contra o Japão na terça-feira, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium.

