Com novidades, Palmeiras se reapresenta após folga e segue preparação para encarar o Juventude

Na tarde desta quarta-feira, com novidades, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol após folgar na última terça-feira. O elenco alviverde deu sequência à preparação iniciada na última segunda-feira visando o jogo atrasado contra o Juventude, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A bola rola para Palmeiras e Juventude na noite deste sábado, a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

Treino contou com novidades

A atividade desta quarta-feira contou com os retornos de quatro garotos da base do Palmeiras que estavam a serviço da Seleção Brasileira na Copa do Mundo sub-20. O lateral direito Gilberto, os meias Erick Belé e Coutinho e o atacante Luighi integraram os trabalhos e podem ficar à disposição contra o Juventude.

Na Academia de Futebol, os jovens da base, junto aos demais jogadores, foram ao gramado e realizaram atividades técnicas em dimensões reduzidas com dinâmicas específicas. Na parte final do treino, ainda houve um aprimoramento de bolas paradas e pênaltis.

Dúvidas e desfalques

O Palmeiras terá, ao todo, oito desfalques para encarar o Juventude, entre lesionados, selecionáveis e suspensos. Com o compromisso em meio à data Fifa, o Verdão não poderá contar com os convocados Aníbal Moreno e Flaco López (Argentina), Emiliano Martínez e Facundo Torres (Uruguai) e Gustavo Gómez (Paraguai).

Abel Ferreira também não terá à disposição os atacantes Vitor Roque (suspenso) e Paulinho (cirurgia na perna direita), além do meio-campista Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita).

Já as dúvidas são Khellven e Ramón Sosa. O lateral se recupera de um trauma no pé direito e, assim como na segunda-feira, trabalhou na parte interna e também no gramado. O atacante, por sua vez, trata um edema na coxa esquerda que o tirou da lista de convocados da seleção paraguaia. Assim como Paulinho e Evangelista, ele deu sequência ao tratamento no centro de excelência com o Núcleo de Saúde e Performance do clube.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão no último domingo, depois de vencer o São Paulo, por 3 a 2, na 27ª rodada. O resultado deixou o Verdão com 55 pontos, empatado com o Flamengo, mas com uma vitória a mais que o time carioca.

Palmeiras: líder, com 55 pontos (17 vitórias, quatro empates e quatro derrotas)

Quarta-feira de trabalho por aqui ? pic.twitter.com/g7Fwm4lrqN ? SE Palmeiras (@Palmeiras) October 8, 2025

Próximos jogos do Palmeiras

? Palmeiras x Juventude (jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão)

(jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 11 de outubro de 2025 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)