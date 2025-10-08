Com gol no fim da prorrogação, França elimina Japão e vai às quartas do Mundial sub-20

Topo

Nesta quarta-feira, pelas oitavas de final do Mundial sub-20, a França duelou com o Japão no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos e venceu por 1 a 0, com gol de Lucas Michal, já na prorrogação.

Com o resultado positivo, a França avançou às quartas de final da competição. Agora, irá encarar a Noruega. O jogo está marcado para este domingo, às 20h (de Brasília), no Estádio Elías Figueroa Brander. Já o Japão se despede do torneio.

Como foi o jogo

O gol da classificação dos franceses veio nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação. Aos 18 minutos, Lucas Michal venceu o goleiro Alexandre Pisano e converteu a cobrança de pênalti.

Próximos jogos

Japão

  • Encara a Inglaterra no dia 15 de novembro, às 10h (de Brasília), em partida amistosa.

França

  • Duela com a Noruega neste domingo, às 20h, no Estádio Elías Figueroa Brander, pelas quartas de final do Mundial sub-20

Noruega elimina Paraguai com gol na prorrogação

Ainda na noite desta quarta-feira, pelas oitavas de final do Mundial sub-20, a Noruega duelou com o Paraguai no Estádio Fiscal de Talca e venceu por 1 a 0, com tento anotado por Niklas Fuglestad, também no segundo tempo da prorrogação.

Deste modo, a Noruega encara a França nas quartas de final. O Paraguai, por sua vez, está eliminado do Mundial.

