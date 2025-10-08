Com 17min jogados em quase 1 mês, Memphis deve começar no banco da Holanda

Atacante do Corinthians e convocado para a seleção holandesa, Memphis Depay deve começar no banco de reservas na partida desta quinta-feira, contra Malta, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo.

Voltando de lesão e passaporte roubado

Memphis foi convocado enquanto se recuperava de lesão no Corinthians. O holandês teve um edema no músculo posterior da coxa direita na partida contra o Athletico-PR, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, em 10 de setembro.

Desde então, o atacante foi desfalque em quatro jogos do Timão, tendo entrado por 17 minutos no duelo do último sábado, contra o Mirassol.