Topo

Esporte

Charles Do Bronx revela torcida por Poatan em possível superluta com Jon Jones no UFC

08/10/2025 15h57

Desde que Alex Pereira brilhou na luta principal do UFC 320, reconquistou o cinturão dos meio-pesados (93 kg) e admitiu seu interesse em subir para os pesos-pesados, uma possível superluta com Jon Jones tem sido bastante especulada por fãs e imprensa. Entre os lutadores, esse embate também parece despertar interesse e, acima de tudo, curiosidade. E prova disso foi a mais recente declaração de Charles Oliveira. Às vésperas de sua luta no UFC Rio deste sábado (11), 'Do Bronx' falou sobre o tema e admitiu sua torcida a favor de 'Poatan' contra o americano, que é apontado como o 'GOAT' do MMA.

Durante o 'media day' do card na Cidade Maravilhosa, que contou com a presença da equipe de reportagem da Ag Fight, Do Bronx ressaltou que encarar Jon Jones seria uma missão árdua para qualquer um, inclusive Poatan. Entretanto, no entendimento do atleta da 'Chute Boxe Diego Lima', Alex Pereira tem um poder de fogo, sobretudo na trocação, capaz de fazer frente a qualquer oponente, inclusive 'Bones'.

"É até complicado de falar, porque o Jon Jones é um cara que admiro para caramba. Quando lutei pela primeira vez (no UFC), o Jon Jones estava lá. Quando entrei como revelação, o Jon Jones estava lá. Fiquei em segundo, ele em primeiro. É um cara que admiro muito. Vai ser uma luta que eu vou sentar e com certeza vou torcer pelo nosso brasileiro, pelo Poatan. Mas vou assistir apreensivo porque (o Jon Jones) é um cara gigantesco. Qualquer cara que ficar na frente do Poatan, independente se é um cara que só bota para baixo ou não. Se ele (Poatan) conectar a mão, vai ser nocauteado", opinou Charles.

Duelo no UFC Casa Branca?

Em um cenário ideal, Poatan já revelou que gostaria de se testar nos pesos-pesados, contra Jon Jones e em um card específico: na Casa Branca. De olho em ampliar ainda mais seu legado nos esportes de combate, o striker paulista, que já conquistou títulos nos pesos-médios (84 kg) e meio-pesados, pode eventualmente cravar seu nome na história caso consiga um até então inédito tricampeonato dentro do UFC. O evento na sede do Governo dos EUA ainda não conta com combates programados, mas será realizado, a princípio, em junho de 2026.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Copa do Mundo de 2026: confira as seleções que já estão classificadas

Onde vai passar Mirassol x Fluminense pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Charles Do Bronx revela torcida por Poatan em possível superluta com Jon Jones no UFC

Barcelona e Villarreal confirmam jogo por La Liga nos Estados Unidos

Confiante, Vicente Luque promete vitória mesmo após troca de rival no UFC Rio

Fluminense amplia lista de jogos inéditos no ano contra o Mirassol

Lutador do UFC causa polêmica com fala machista: "Esporte de homem"

Cristiano Ronaldo se torna o primeiro jogador bilionário da história do futebol

Surfe: Foto icônica de Gabriel Medina entra para acervo do Museu Olímpico

Atacante da Seleção Brasileira revela sonho de jogar pelo Corinthians no futuro

Egito bate Djibuti com 2 gols de Salah e é a 19ª seleção classificada à Copa do Mundo de 2026