Charles Do Bronx revela torcida por Poatan em possível superluta com Jon Jones no UFC

Desde que Alex Pereira brilhou na luta principal do UFC 320, reconquistou o cinturão dos meio-pesados (93 kg) e admitiu seu interesse em subir para os pesos-pesados, uma possível superluta com Jon Jones tem sido bastante especulada por fãs e imprensa. Entre os lutadores, esse embate também parece despertar interesse e, acima de tudo, curiosidade. E prova disso foi a mais recente declaração de Charles Oliveira. Às vésperas de sua luta no UFC Rio deste sábado (11), 'Do Bronx' falou sobre o tema e admitiu sua torcida a favor de 'Poatan' contra o americano, que é apontado como o 'GOAT' do MMA.

Durante o 'media day' do card na Cidade Maravilhosa, que contou com a presença da equipe de reportagem da Ag Fight, Do Bronx ressaltou que encarar Jon Jones seria uma missão árdua para qualquer um, inclusive Poatan. Entretanto, no entendimento do atleta da 'Chute Boxe Diego Lima', Alex Pereira tem um poder de fogo, sobretudo na trocação, capaz de fazer frente a qualquer oponente, inclusive 'Bones'.

"É até complicado de falar, porque o Jon Jones é um cara que admiro para caramba. Quando lutei pela primeira vez (no UFC), o Jon Jones estava lá. Quando entrei como revelação, o Jon Jones estava lá. Fiquei em segundo, ele em primeiro. É um cara que admiro muito. Vai ser uma luta que eu vou sentar e com certeza vou torcer pelo nosso brasileiro, pelo Poatan. Mas vou assistir apreensivo porque (o Jon Jones) é um cara gigantesco. Qualquer cara que ficar na frente do Poatan, independente se é um cara que só bota para baixo ou não. Se ele (Poatan) conectar a mão, vai ser nocauteado", opinou Charles.

Duelo no UFC Casa Branca?

Em um cenário ideal, Poatan já revelou que gostaria de se testar nos pesos-pesados, contra Jon Jones e em um card específico: na Casa Branca. De olho em ampliar ainda mais seu legado nos esportes de combate, o striker paulista, que já conquistou títulos nos pesos-médios (84 kg) e meio-pesados, pode eventualmente cravar seu nome na história caso consiga um até então inédito tricampeonato dentro do UFC. O evento na sede do Governo dos EUA ainda não conta com combates programados, mas será realizado, a princípio, em junho de 2026.

