Charles Do Bronx esbanja confiança para a luta principal do UFC Rio: "Não passa do 1º round"

Há duas semanas, Charles Oliveira viu seu adversário para o UFC Rio ser trocado de última hora. Mas a lesão de Rafael Fiziev e a entrada de Mateusz Gamrot na vaga de oponente não parece ter abalado o astral do brasileiro. Muito pelo contrário. A poucos dias da realização do card do Ultimate na 'Cidade Maravilhosa', 'Do Bronx' esbanja confiança para a disputa contra o grappler polonês. Ao ponto de, inclusive, prever um desfecho relâmpago para o combate que lidera o show deste sábado (11).

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o ex-campeão peso-leve (70 kg) apostou suas fichas que o duelo contra Gamrot sequer irá passar dos cinco minutos iniciais. Atento às credenciais de seu adversário, sobretudo no jogo da luta agarrada, Do Bronx autointitulou o lutador mais completo do confronto, capaz de trazer perigo também na trocação com seu poder de nocaute. O palpite de desfecho final para a luta, porém, não foge do carro-chefe do brasileiro: finalização.

"Também vejo a luta da mesma forma (que o Gamrot). Acho que não passa nem do primeiro round. A diferença é que ele é um cara que só vem do jiu-jitsu, e eu sou um cara completo. Estilo 'Chute Boxe' de ser, não vou mudar. Vou andar para frente, vou caçar o tempo inteiro. Se me der brecha, vou finalizar. Se marcar comigo, vou nocautear. Não é que ele vá fazer (chão) sem medo. Qual luta que ele fez algo diferente? Ele só faz isso. Estou pronto. Como falei, sou um lutador de MMA. Estou pronto tanto em pé quanto no chão. Sou o maior finalizador da história do UFC. Se piscar, pode ser finalizado (...) Essa luta não passa do primeiro round. Tudo pode acontecer. Tenho poder de fogo nas mãos, um jiu-jitsu agressivo. Mas acho que finalizo esse cara no primeiro round", projetou Charles.

Protagonismo no UFC Rio

No dia 11 de outubro, Charles enfrentará Gamrot na luta principal do UFC Rio. O compromisso na 'Cidade Maravilhosa' marca a volta do ex-campeão ao Brasil após mais de cinco anos lutando mundo afora. A última vez em que Do Bronx competiu em solo nacional foi em março de 2020, quando liderou o card em Brasília. Na ocasião, porém, o faixa-preta não contou com o apoio do público por conta das restrições oriundas da pandemia da 'COVID-19', à época.

Desta vez, Do Bronx contará com apoio massivo dos torcedores, que já esgotaram os ingressos disponíveis para o UFC Rio e prometem lotar a 'Farmasi Arena'. Vindo de derrota para Ilia Topuria, Charles tenta se recuperar e defender a quarta posição do ranking dos leves. Do outro lado, Gamrot, atual oitavo colocado da categoria, quer adentrar o pelotão de elite com um eventual triunfo sobre o brasileiro.

