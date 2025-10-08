Cedo demais? Ex-rival, Poirier alerta Do Bronx sobre "perigo" de luta no UFC Rio

No próximo sábado (11), na luta principal do UFC Rio, Charles Oliveira medirá forças contra Mateusz Gamrot. Mas, apesar de estar frente a frente contra um oponente especialista na luta agarrada, 'Do Bronx' também precisa se atentar para a trocação. Ao menos é nisto que acredita Dustin Poirier. Ex-adversário do brasileiro no Ultimate, 'The Diamond', como é conhecido, alertou sobre o perigo de voltar a competir pouco mais de três meses após ser nocauteado por Ilia Topuria.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Poirier indicou que Do Bronx antecipou seu retorno ao octógono mais famoso do mundo mais cedo do que o recomendável. Parceiro de treinos de Gamrot na 'American Top Team', Dustin afirmou que, dada as circunstâncias, o ex-campeão dos pesos-leves (70 kg) pode ser surpreendido, inclusive, em pé pelo grappler polonês.

"Foi um nocaute bem devastador (contra o Topuria). Sempre que alguém é apagado dessa forma, eu não recomendo voltar o quanto antes. Tire um tempo. Vimos isso com o Volkanovski e outras vezes. Você precisa se recuperar, reagrupar, deixar as coisas sararem. O Gamrot já nocauteou pessoas no UFC antes. Com luvas de quatro onças, mesmo que não pensemos no Gamrot como um nocauteador poderoso, ele é. Todos são com uma luva de quatro onças. É uma luta perigosa para o Charles, especialmente se ele não conseguir derrubar o Gamrot. Veremos. O nível do boxe do Gamrot evoluiu muito nos últimos dois anos. Acho que ele vai surpreender muitas pessoas", opinou Dustin.

Desfecho relâmpago?

O 'main event' da Cidade Maravilhosa, originalmente programado para ser disputado em até 25 minutos, pode acabar mais rápido do que os fãs imaginam. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Do Bronx e Gamrot projetaram o confronto sendo decidido pela via rápida. O brasileiro foi além e arriscou que o combate não passa sequer do primeiro assalto.

