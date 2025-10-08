CBF tem aval da Fifa para divulgar decisões da arbitragem sem uso do VAR

A CBF anunciou, na noite desta quarta-feira, que recebeu autorização da Fifa para publicar áudios e vídeos de decisões tomadas pela arbitragem em lances que não foram revisados na cabine do VAR.

O que aconteceu

A pedido do São Paulo, a CBF enviou um ofício à Fifa pedindo autorização para tornar públicos os áudios do VAR do Choque-Rei do último domingo. O São Paulo entende que foi prejudicado em erros da arbitragem e do VAR, que não recomendou revisão. O Tricolor saiu derrotado por 3 a 2.

Os lances do Choque-Rei serão publicados nas próximas horas, algo que foi pedido pelo presidente do São Paulo, Julio Casares.

Antes, a CBF divulgava apenas os áudios e vídeos em casos nos quais houve revisão na cabine do VAR. Com a permissão, as decisões dos chamados "lances sem revisão protocolar" também poderão ser disponibilizadas.

Os áudios e vídeos dos lances serão disponibilizados em até 24 horas depois da partida. A CBF acredita que tal medida ajuda a manter a transparência no futebol brasileiro.

Sempre consultamos a FIFA em questões que fogem à rotina: regras, resoluções, protocolos ou determinações da própria IFAB/FIFA. Nessa consulta argumentamos que apresentar as checagens de grande impacto, mesmo sem ida do árbitro à cabine, reforçaria a integridade de nossas competições. Recebemos a liberação, para fins de instrução e transparência.

Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF

Polêmicas na rodada

As diversas polêmicas envolvendo a arbitragem na última rodada do Campeonato Brasileiro colocaram os árbitros e o VAR em evidência, com as equipes prejudicadas não poupando críticas.

No principal erro, o árbitro Ramon Abatti Abel não marcou pênalti de Allan, do Palmeiras, em Tapia, do São Paulo. O São Paulo poderia deixar a partida em 3 a 0, mas acabou levando a virada e perdeu por 3 a 2. O VAR Ilbert Estevam da Silva não recomendou revisão no lance. Além deste, outro lances do Choque-Rei também tiveram reclamações de ambos os lados, como expulsões não dadas e faltas não marcadas em lances decisivos.

Outros jogos da rodada também tiveram polêmicas de arbitragem, como o pênalti marcado contra o Grêmio no duelo com o Red Bull Bragantino.