CBF divulga informações da final do Brasileiro sub-17; confira

08/10/2025 19h03

Nesta quarta-feira, a CBF divulgou a tabela detalhada das finais do Campeonato Brasileiro Sub-17, que será disputada entre Grêmio e Atlético-MG. Confira as datas, horários e locais das duas partidas decisivas da competição:

O primeiro duelo está marcado para segunda-feira, às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A grande decisão será no sábado, às 11h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Os finalistas chegam à decisão após superarem as duas melhores campanhas da fase classificatória. O Grêmio garantiu a vaga ao eliminar o Palmeiras nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal - o Tricolor venceu por 4 a 3 nas cobranças.

O Atlético-MG, por sua vez, superou o Athletico-PR em um jogo movimentado. O Galo abriu 2 a 0, viu o rival empatar em apenas quatro minutos, mas marcou o terceiro gol aos 44 do segundo tempo, assegurando a classificação para a final.

Veja as datas e locais das finais:

Grêmio x Atlético-MG - Arena do Grêmio (segunda-feira, 13/10, às 20h)

Atlético-MG x Grêmio - Arena MRV (sábado, 18/10, às 11h)

