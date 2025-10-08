CBF altera horário da partida entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) alterou, nesta quarta-feira, o horário do confronto entre Palmeiras e Flamengo. A partida, agora, está agendada para as 16h (de Brasília) do próximo dia 19 de outubro (domingo), e é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Anteriormente, o embate estava marcado para as 18h30 do dia 19 de outubro. A mudança de horário se deu em razão de um ajuste na grade solicitado pelos detentores dos direitos de transmissão.

Data e local da partida foram mantidos. O Flamengo receberá o Palmeiras no Maracanã em um confronto direto pelas primeiras posições da tabela.

(Foto: Reprodução/CBF)

O Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro no último domingo, alcançando os 55 pontos e igualando a pontuação do Flamengo - ultrapassado pelos critérios de desempate. O Verdão, porém, tem um jogo a menos que o rival, a ser disputado neste sábado.

O Alviverde ainda tem outros dois compromissos antes da partida contra o Flamengo. Primeiro, encara o Juventude neste sábado. Depois, pega o Red Bull Bragantino na próxima quarta-feira. Ambos os jogos serão disputados no Allianz Parque.

O Flamengo, por sua vez, enfrenta apenas o Botafogo, em clássico válido pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola na próxima quarta-feira (15), às 19h30, no Nilton Santos.

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Juventude (jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão)

(jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 11 de outubro de 2025 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)