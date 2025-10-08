Topo

Carlos Augusto elogia "escola asiática" e celebra nova convocação à Seleção

08/10/2025 14h22

Cria do Corinthians, o lateral Carlos Augusto, atualmente na Inter de Milão, está de volta à Seleção Brasileira. O jogador de 26 anos elogiou a "escola asiática" de Coreia do Sul e Japão, adversárias do Brasil nesta data Fifa de outubro, nos dias 10 e 14.

"A gente sabe que a escola asiática é muito disciplinada taticamente. Eles correm e sempre dão o máximo em cada em cada bola. Acho que vão ser dois jogos muito difíceis, mesmo sendo amistosos, então a gente tem que fazer o nosso melhor, representar o nosso país da melhor forma e sair com a vitória sempre", afirmou Carlos Augusto.

Nova chance com Ancelotti

É a segunda vez que Carlos Augusto é chamado pelo técnico Carlo Ancelotti. Antes desta chance para os jogos de outubro, o jogador esteve presente na lista de junho, para as partidas contra Equador e Paraguai, mas não entrou em campo.

Agora, ele busca voltar a de fato atuar com a camisa brasileira, fato que não acontece desde novembro de 2023, quando jogou na derrota do Brasil para a Argentina, no Maracanã.

"É claro que é sonho de todo jogador sempre representar a nossa Seleção, e eu acabei vindo com o Diniz. Depois, fiquei um ano e meio longe e estou trabalhando muito para conseguir continuar vindo. E é muito bom ter essa confiança, acho que é fruto de trabalho, então espero sempre fazer o meu melhor no clube e no dia a dia aqui para representar melhor o nosso país", celebrou Carlos.

Carlos Augusto

@rafaelribeirorio / CBF

O primeiro de muitos

No primeiro de uma série de amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira encara a Coreia do Sul nesta sexta-feira, em Seul, às 8h (de Brasília).

Depois de enfrentar os coreanos, a delegação permanece em Seul até domingo, quando embarcará para Tóquio, onde jogará contra o Japão na terça-feira, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium.

