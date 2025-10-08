Brasileiro brilha no Contender, garante vaga no UFC e desabafa sobre carreira: "Quase parei"

Na última terça-feira (7), durante o nono episódio da nona temporada do 'Contender Series', Luis Felipe Dias se destacou e conseguiu um contrato com o UFC. E quem viu o brasileiro garantindo uma vaga na principal liga de MMA do mundo mal poderia imaginar que, por pouco, sua carreira não chegou ao fim recentemente. Mas, mesmo sem competir há mais de dois anos, o peso-médio (84 kg) de São José (SP) conseguiu se superar e conquistar um espaço que pode representar um verdadeiro divisor de águas em sua trajetória.

Único brasileiro a vencer na noite, Luis finalizou o americano Donavon Hendrick via mata-leão no segundo assalto. O desempenho foi o suficiente para despertar o interesse de Dana White, que após o combate anunciou sua contratação para a companhia (veja abaixo ou clique aqui). Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, já com a notícia de que havia adentrado no UFC, Felipe Dias relembrou um momento delicado de sua carreira, em que a função de lutador acabou ficando em segundo plano dado o contexto em que estava inserido.

"Confesso que fiquei na dúvida (se seria contratado). Porque senti que estava um pouco perdido na luta, estava há muito tempo sem lutar. Estava bem treinado, mas fora de ritmo. Mas graças a Deus deu certo. Feliz para caramba. Aconteceram algumas coisas no time que eu era, e acabei ficando sem rumo. Daí comecei a dar aula no 'GAIA' (Bate-Estaca, Karol Rosa e Denise Gomes). Fui dando aula, não tinha mais tempo para treinar, e minha carreira acabou ficando de lado. Estava meio perdido, sem rumo, sem saber o que fazer da vida. Eu quase parei (de lutar), eu nem treinava mais. Estava largado", desabafou o brasileiro.

Batalha surpreende Dana White

O grande confronto da noite foi disputado entre Adrian Luna Martinetti e Mark Vologdin, que protagonizaram uma verdadeira batalha de 15 minutos vencida na decisão pelo atleta equatoriano. Surpreendido com o que havia acabado de assistir, Dana White quebrou o protocolo e fez questão de anunciar, antes mesmo do fim do episódio, que ambos lutadores seriam contratados pelo UFC e, de quebra, embolsariam, cada, 25 mil dólares (R$ 133 mil) de bônus.

Além de Luis Felipe Dias, mais três representantes do 'Esquadrão Brasileiro' entraram em ação no mais recente episódio do Contender Series. Entretanto, superados por seus respectivos adversários, Lucas Caldas, Roque Conceição e Rafael Pergentino acabaram vendo a oportunidade de reforçar o plantel do Ultimate escorregar pelas mãos.

Confira abaixo os resultados da noite:

Magomed Zaynukov venceu Lucas Caldas via decisão unânime

Adrian Luna Martinetti venceu Mark Vologdin via decisão unânime

Imanol Rodriguez venceu Roque Conceição via nocaute técnico no primeiro round

Luis Felipe Dias venceu Donavon Hedrick via finalização no segundo round

Luke Fernandez venceu Rafael Pergentino via nocaute no primeiro round

