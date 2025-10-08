Topo

Esporte

É Data Fifa, mas tem Brasileirão: jogos podem mudar G4 e ampliar pressões

Atlético-MG, de Hulk, encara Sport vivendo má fase no torneio; Mirassol pega Fluminense - Jorge Rodrigues/AGIF
Atlético-MG, de Hulk, encara Sport vivendo má fase no torneio; Mirassol pega Fluminense Imagem: Jorge Rodrigues/AGIF
do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/10/2025 05h30

A penúltima Data Fifa do ano ganhou os holofotes no início da semana, mas se engana quem pensa que o Brasileirão está totalmente paralisado: só hoje, duas partidas serão disputadas — e elas valem muito.

Tem Data Fifa, mas com Brasileirão

Atlético-MG e Sport abrem a noite de futebol a partir das 19h (de Brasília). As equipes medem forças em jogo da 14ª rodada que, inicialmente, estava previsto para ocorrer em julho. Como o Galo disputava os playoffs da Sul-Americana naquela época, a CBF optou por adiar o duelo.

Relacionadas

CBF vai à Fifa por divulgação de áudios do VAR após pedido do São Paulo

Luis Fabiano critica São Paulo 'bonzinho' e chama Vitor Roque de 'pirralho'

Os dois times entram em campo bastante pressionados. Os mineiros vêm de derrota por 3 a 0 no fim de semana e estão na 15ª posição, com 29 pontos — só quatro a mais em relação ao Vitória, que abre o Z4. Já os pernambucanos acumulam dois empates, mas seguem afundados na lanterna da classificação com apenas 16 pontos.

O apito final na Arena MRV deve ocorrer as 21h e coincidir com o início de Mirassol x Fluminense, que vivem cenários bem melhores em relação aos concorrentes da parte inferior da tabela. O confronto foi adiado porque o Flu disputava, em julho, o Mundial de Clubes.

Mirassol pode se recolocar no G4 na partida contra o Fluminense - Vinicius Silva/AGIF - Vinicius Silva/AGIF
Mirassol pode se recolocar no G4 na partida contra o Fluminense
Imagem: Vinicius Silva/AGIF

O time do interior paulista volta ao G4 caso não seja derrotado em casa pelos cariocas — o estádio José Maria de Campos Maia, aliás, é um trunfo do elenco de Rafael Guanaes, que setá invicto atuando em seus domínios neste Brasileirão: são 12 jogos, com sete vitórias e cinco empates.

A vida do Fluminense também não está nada ruim: desde que Luis Zubeldía sucedeu Renato Gaúcho, foram duas vitórias e um empate, resultados que deixaram o clube na 7ª posição com 38 pontos. Um novo placar positivo pode fazer a equipe encostar justamente no Mirassol, que tem 43 pontos.

Atlético-MG x Sport

Competição: 14ª rodada do Brasileirão
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Data e hora: 8 de outubro, às 19h (de Brasília)
Transmissão: Premiere

Mirassol x Fluminense

Competição: 13ª rodada do Brasileirão
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
Data e hora: 8 de outubro, às 21h (de Brasília)
Transmissão: Premiere

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Gols secam no Flamengo em meio à indefinição de Filipe Luís com ataque

Justiça nega pedido de Duilio e mantém investigação de cartões corporativos

Estevãomania: caçula da seleção vira favorito de torcedores sul-coreanos

É Data Fifa, mas tem Brasileirão: jogos podem mudar G4 e ampliar pressões

Corinthians: Irmão de Moscardo explode na base e já é observado por Dorival

Marca brasileira tenta aproveitar queda de gigantes no mercado do surfe

Repescagem da Ásia: Ex-Real é a esperança de país que nunca jogou Copa

CBF quer árbitros profissionais em 2027 e planeja garimpo de novos talentos

São Paulo convence CBF na insistência; Fifa não dá prazo para resposta

Corinthians não paga empréstimo de R$ 150 milhões e vai ter valor abatido pela LFU com juros

Presidente da FPF avalia arbitragem após polêmicas no Brasileiro e revela conversa com a CBF