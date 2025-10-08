Bia Mesquita revela inspiração em Kayla Harrison antes de estreia no UFC

Decacampeã mundial e Hall da Fama da IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation), a carioca Beatriz Mesquita ainda dá seus primeiros passos no MMA profissional. Com um cartel ainda invicto nas artes marciais mistas, após cinco lutas disputadas, a faixa-preta faz sua estreia no UFC neste sábado (11), contra Irina Alekseeva, no Rio de Janeiro, sua cidade natal. E para tentar repetir o sucesso que teve no jiu-jitsu, Bia se espelha em outra lenda do grappling, só que de outra modalidade.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Bia Mesquita revelou que, desde sua chegada na 'American Top Team', a americana Kayla Harrison - bicampeã olímpica no judô e atual detentora do cinturão peso-galo (61 kg) do UFC - se tornou uma fonte de inspiração. A ética de trabalho da colega de time, mesmo já consagrada, é o que parece impressionar mais a brasileira.

"Sim, a Kayla (Harrison) se tornou uma inspiração depois que a gente começou a treinar juntas, principalmente pelo fato dela estar sempre buscando a melhor versão dela. Independente dela ser campeã olímpica, da PFL, atual campeã do UFC, eu vejo ela todos os dias na academia sempre se dedicando muito. Então isso é claro que se torna uma inspiração. Me espelho nela. Vejo que esse é o caminho, que tenho que continuar me dedicando. Ela traz essa carga positiva", declarou Bia.

Ajuda mútua

E apesar de potenciais concorrentes na divisão feminina dos galos no UFC, a parceria entre as duas parece não ter sido abalada pela chegada da brasileira na organização, ao menos por enquanto. De acordo com a faixa-preta de jiu-jitsu, a ajuda nos treinamentos tem sido mútua - o que também pode ser explicado pelo momento distinto que ambas vivem na carreira. Enquanto Bia dá seus primeiros passos no MMA, Kayla já se consagrou como campeã do principal evento do mundo.

"A Kayla, desde que eu entrei na 'ATT', a gente teve essa parceria, essa troca muito legal. Ela me ajudando com toda a experiência que ela tem. Eu ajudando ela nos camps na parte do chão. A gente tem essa troca de energia muito positiva. E quando assinei com o UFC, nada mudou. A gente continuou se ajudando, isso é muito legal. Tenho pé no chão e sei que tenho um caminho a trilhar até lutar pelo título. O mais importante é a gente continuar se ajudando para chegarmos no topo juntas, sendo as tops da categoria, independente do cinturão", concluiu.

Em pouco mais de um ano competindo no MMA profissional, Bia Mesquita soma cinco vitórias em cinco combates disputados - todas pela via rápida, sendo três por finalização, sua principal arma. A carioca também chega ao Ultimate credenciada pelo título peso-galo do 'LFA', conquistado em junho deste ano, na sua última apresentação no show.

