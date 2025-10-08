Barcelona registra novo prejuízo e déficit nas últimas duas temporadas chega a R$ 671 milhões

O Barcelona relatou nesta terça-feira prejuízos após declarar os impostos totais da organização. Este é o segundo ano consecutivo que o time registra danos monetários - na temporada 2024-25 o déficit foi de  17 milhões (cerca de R$ 105 milhões).

Após a equipe divulgar a quantia de  91 milhões (R$ 565 milhões) em perdas pós-impostos em 2023-24, o déficit nos dois últimos anos está acumulado em  108 milhões (cerca de R$ 671 milhões).

Embora o cenário não tenha sido positivo, com o aumento de  100 milhões (R$ 621 milhões) na renda anual a diretoria do Barcelona afirma que as perdas fazem parte da fase de "consolidação da recuperação econômica da equipe".

Os principais fatores que levaram ao crescimento do faturamento são atribuídos ao novo acordo com a Nike, ao aumento nas vendas de merchandising, à melhora do desempenho em campo ao longo da temporada e às quantias altas de público no estádio.

Para a próxima temporada, o Barça espera que tendência continue a se repetir. A receita prevista até o momento é de  1 bilhão (R$ 6,2 bilhões), valor estimado em decorrência ao retorno iminente do patrocínio do Spotify Camp Nou.

Os resultados financeiros do clube têm oscilado desde que Joan Laporta foi eleito presidente em 2020. Ao fim de seu primeiro ano, a equipe de Laporta registrou perdas de  481 milhões, em grande parte devido à pandemia de Covid-19 e à desvalorização de certos ativos.

Nas temporadas seguintes, lucros de  98 milhões e  304 milhões foram notados. Porém, a mudança ocorreu somente após a venda de uma porcentagem dos lucros futuros dos direitos de transmissão nacionais.